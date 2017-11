Romanu o vzponu Hitlerja prestižna francoska Goncourteva nagrada

Ovenčan roman francoskega pisatelja Erica Vuillarda

7. november 2017 ob 13:57

Pariz - MMC RTV SLO

Roman L'ordre du jour Erica Vuillarda, ki si je za ključni dogodek vzel tajno srečanje februarja 1933, ko se je Hitler sešel z vodilnimi nemškimi industrialci, ki so podpirali nemški vojni stroj, je letošnji dobitnik Goncourteve nagrade.

Prestižno literarno nagrado so Ericu Vuillardu podelili v začetku tedna v Parizu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Roman, ki je spoj fantazije in resničnosti, raziskuje strahove, vztrajnost in preračunljivost najpomembnejših akterjev časa vladavine nacionalsocializma.

Leta 1968 rojeni Vuillard se je sicer zgodovinskim temam posvečal tudi v svojih prejšnjih delih, denimo v lani objavljenem romanu 14 juillet, ki govori o padcu Bastilje med francosko revolucijo, in v leta 2012 objavljenem Congo: récit, kjer pa beseda teče o kolonizaciji Afrike. Za zdaj v slovenščino ni prevedeno še nobeno Vuillardovo knjižno delo.

Nagrajencu simboličnih deset evrov

Goncourtevo nagrado so ustanovili po oporoki Edmonda Goncourta leta 1896, podeljujejo pa jo avtorjem, ki ustvarjajo v francoščini. Namen nagrade je vsakoletno nagrajevanje najboljšega francoskega proznega dela, ki je izšlo v tekočem letu.

Prvikrat so jo podelili leta 1903, podelijo pa jo vsako leto v začetku novembra. Nagrada je vredna simboličnih deset evrov, toda nagrajenemu romanu sta zagotovljeni visoka naklada in dobra prodaja. Že med letom pa nagradijo najboljšo novelo, pesniško zbirko, življenjepis in prvenec.

Romanu o Josephu Mengeleju druga najpomembnejša francoska literarna lovorika

Drugo najpomembnejšo francosko literarno nagrado, Renaudotevo nagrado, pa je letos prejel novinar, esejist in pisatelj Olivier Guez (1974) za roman La disparition de Josef Mengele. V njem se je poglobil v usodo Josefa Mengeleja, zloglasnega zdravnika v koncentracijskem taborišču Auschwitz, ki je po koncu druge svetovne vojne pobegnil v Argentino. V slovenščini nimamo na voljo še nobenega Guezovega knjižnega dela.

P. G.