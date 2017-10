Roparji dan pred dražbo izmaknili Renoirja

Drzna kraja sredi pariza

1. oktober 2017 ob 13:38

Pariz - MMC RTV SLO

V predmestju Pariza so neznanci v soboto - le dan pred predvideno dražbo - ukradli manjšo sliko francoskega impresionista Augusta Renoirja, je sporočila policija.

Vrednost slike z naslovom Portret mlade blondinke (Portrait d'une Jeune Fille Blonde) je ocenjena na med 25.000 in 30.000 evrov. Ukradli so jo iz dražbene hiše v pariškem predmestju Saint-Germain-en-Laye, kjer je bila razstavljena pred dražbo, ki bi se morala odviti danes.

Gre za olje na platnu, veliko 14 krat 12,2 centimetra, v zgornjem levem kotu pa ima inicialki A.R.

Po podatkih policije so neznanci od vseh razstavljenih predmetov odnesli samo Renoirjevo sliko in se iz prostora uspeli izmuzniti neopaženi. Zaenkrat še upajo, da bodo tatu lahko izsledili s pomočjo posnetkov nadzornih kamer.

Pierre-Auguste Renoir (1841 - 1919) je bil eden od zgodnjih impresionistov. Njegova dela zaznamujejo živahna svetloba in žive barve, slikar pa si je za motive svojih slik pogosto izbral ljudi. Posebno pozornost je namenjal ženskemu aktu. Njegovo najbrž najbolj znano delo je Bal du moulin de la Galette (Ples v kabaretu Mlin la Galette), utriek iz življenja petičnih parižanov na Montmartru, ki ga hranijo v pariškem muzeju Orsay. Manjša različica iste slike je nov dom najverjetneje našla v Švici: leta 1990 so jo na dražbi prodali za 78 milijonov dolarjev. Takrat je bila to ena najdražje prodanih slik na dražbi v zgodovini (druga je bila Van Goghov Portret dr. Gacheta).

Pierre-Auguste Renoir je bil med drugim tudi glava pravcate umetniške dinastije: njegovi sinovi so bili igralec Pierre Renoir (1885–1952), režiser Jean Renoir (1894–1979) in oblikovalec keramike Claude Renoir (1901–1969). Pierrov sin (torej slikarjev vnuk) je bil prav tako uveljavljen filmski ustvarjalec, Claude Renoir (1913–1993).

A. J.