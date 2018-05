Rosa Luxemburg je bila revolucionarka, marksistična politična teoretičarka in socialistična filozofinja. Navedek iz knjižne izdaje Pisma iz ječe (nem. Briefe aus dem Gefängnis), ki so v času Weimarske republike vzbudila zanimanje širokega kroga bralcev. Gre za pisma, ki jih je iz zapora pošiljala prijateljicama Mathildi Jacob in Sonji Liebknecht. Foto: Wikipedia Commons