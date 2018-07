Roseanne razmišlja o vrnitvi na TV, ima že "ogromno ponudb"

Odmor in introspekcija očitno ne prideta v poštev

2. julij 2018 ob 18:56

Komičarki Roseanne, ki si je z rasističnim izpadom na Twitterju pred kratkim zapravila humoristično nanizanko, industrija očitno že ponuja odpustek. Pravi, da "je skoraj sprejela res dobro ponudbo" za vrnitev na male zaslone.

Čisto mogoče je, da se bo Roseanne Barr še drugič v letu 2018 vrnila iz pozabe: med gostovanjem na podkastu rabina Shmuleya Boteacha je namignila, da jo morda čaka vrnitev pred kamere. "Ponudili so mi že ogromno stvari, skoraj sem že sprejela res dobro ponudbo za vrnitev na televizijo in morda jo še bom. Bomo videli."

Nanizanko Roseanne je televizija ABC letos obudila od mrtvih z malce drugačnim priokusom – matriarhinja družine Connor je v 21. stoletju privrženka predsednika Trumpa – in gledanost je presegla vsa pričakovanja. A vse skupaj je spektakularno propadlo, še preden se je dobro začelo; Barrova je objavila rasističen tvit na račun Valerie Jarrett, uslužbenke iz kabineta nekdanjega predsednika Obame, in bila nemudoma odpuščena, serija pa ukinjena. Pri ABC-ju je trenutno v predprodukciji "spin-off" serija The Conners, v kateri lik Roseanne ne bo nastopal, njena televizijska družina pa.

Po novem v zelo spokornem tonu

Barrova je v podkastu zatrdila še, da televizije ni prosila za denar v zameno za avtorske pravice (te ji pripadajo kot soavtorici lika in serije Roseanne) – to naj bi bia njena "pokora", ker "noče škoditi novi seriji" ali biti kriva, da bi ostali igralci ostali brez služb.

"To, da se odpovem svojemu življenjskemu delu in nočem ničesar v zameno, se mi je zdelo kot pokora. Zdelo se mi je, da je tako prav in večino svojega življenja sem počela vse tako, kot je prav – in ne samo prav za Jude," pravi Roseanne. Na vprašanje, ali se je Valerie Jarrett tudi osebno opravičila, Roseanne sicer priznava, da se ni, češ da še "moli za prave besede" za opravičilo.

