Žirija festivala je za najboljši film izbrala Surovo barvo (Hard Paint), zgodbo o fantu, ki denar služi kot NeonBoy in pred spletno kamero svoje golo telo slika s fluorescentnimi barvami. Film je med drugim tudi dobitnik nagrade teddy za najboljši igrani celovečerec letošnjega Berlinala. Foto: IMDb Sorodne novice Posledice odpirajo najstarejši evropski festival LGBT-filma - ljubljanski Dodaj v

Rožnata zmaja filmoma Hard Paint in Freak Show

Letos brez nagrade za najboljši domači kratki film

2. december 2018 ob 19:18

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Žirija 34. festivala LGBT filma je letošnjega rožnatega zmaja namenila filmu Hard Paint - Surova barva avtorjev Marcia Reolona in Filipea Matzenbacherja, občinstvo pa je za najboljši film izbralo Freak Show. Letos se je festival sklenil brez zmagovalca v kategoriji domačega kratkega filma, saj so prejeli premalo filmov.

Mednarodna žirija se je odločala med tremi filmi - Poroka, Rafiki in Surova barva, pri čemer so vsi trije zadostili merilom izjemne kakovosti. Na koncu je zmagal Hard paint, ki prikazuje osamljenost in izoliranost v spletno povezanem svetu, družbeno zavračanje in nasilje, vendar tudi boj za osebno osvoboditev.

Občinstvo je ocenjevalo med 20 predvajanimi celovečernimi filmi. Najvišjo oceno je prejel ameriški film Freak Show, ki sta mu tesno sledila kanadski Venus in slovenski film Posledice.

Letošnji festival LGTB filma, ki so ga zaključili v soboto, je postregel s 26 celovečernimi in 13 kratkimi filmi iz 27 držav. Po oceni organizatorje filmi v letošnji selekciji niso prikazovali le težav LGBT skupnosti, temveč so prinesli tudi veliko mero optimizma.

M. K.