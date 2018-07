Ruben Östlund med gosti na motovunskem filmskem griču

Na filmskem festivalu v Motovunu več kot 100 filmov

5. julij 2018 ob 08:58

Motovun - MMC RTV SLO, STA

Na filmskem festivalu v Motovunu, enem najbolj priljubljenih tovrstnih prireditev v tem delu Evrope, bodo letos predvajali več kot sto filmov. Med gosti bo za tujejezičnega oskarja nominirani režiser Ruben Östlund, častna gosta pa bosta hrvaška igralca Rade Šerbedžija in Mustafa Nadarević.

V glavnem tekmovalnem programu je napovedanih 19 filmov. Filmske projektorje na "hribu filmov" bodo zagnali 24. julija, ko se bodo začele vrstiti podobe z različnih koncev sveta, od drobnega kriminalca iz Švedske in danske sponzoriranke, prek britanske novinarke in borca Islamske države do ruskih rockerjev in kolumbijskih plačanih morilcev, so na spletni strani napovedali organizatorji 21. izdaje festivala.

V osrednjem tekmovalnem programu bodo do 28. julija predvajali 19 celovečercev, med katerimi je ena od selektoric filmov Milena Zajević opozorila na filma Leave No Trace ameriške režiserke Debre Granik in koprodukcijo Drevo divje hruške turškega režiserja Nurija Bilgeja Ceylana.

Oporečnik Serebrenikov prisoten le v mislih

Omenila je tudi novi ruski celovečerec Poletje režiserja Kirila Serebrenikova, ki je že nekaj časa v hišnem priporu zaradi ostrega nasprotovanja ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. V tekmovalnem programu bo tudi film Hannah italijanskega režiserja Andree Pallaora, v katerem je zaigrala britanska igralka Charlotte Rampling. V poletnem kinu Motovuna bo tudi celovečerec Holiday švedske režiserke Isabelle Eklof, ki je dvignila veliko prahu na festivalu Sundance zaradi eksplicitnih prizorov spolnega nasilja.

Organizatorji menijo, da so v program uvrstili tudi nekatere manj znane filme, za katere domnevajo, da bodo postali velike festivalske uspešnice, kot je prvi film poljskega režiserja Pavla Masloneja, tragikomedija Napad panike.

Kot posebnost so izpostavili enega prvih filmov, ki se v celoti dogaja na zaslonu računalnika. Gre za film Profil režiserja Timurja Bekmambetova, ki spremlja londonsko novinarko, ki prek lažnega profila na Facebooku poskuša dojeti, kako Islamska država snubi mlade Evropejke, da bi se v Siriji poročile z džihadisti.

Berlinska naveza

Direktor motovunskega festivala Igor Mirković je napovedal vrsto "sijajnih gostov". Poleg Östlunda, ki je bil nominiran za oskarja za film Kvadrat, v Motovunu pričakujejo tudi režiserje iz več evropskih držav. Letos nimajo države partnerke, temveč partnersko mesto - Berlin, iz katerega bodo prišli številni filmski ustvarjalci. V spremljevalnem programu bodo prikazali filme berlinskih avtorjev.

Častna gosta bosta hrvaška igralca Nadarević in Šerbedžija, ki bosta prejela nagrado za 50 let filmskega ustvarjanja. V Motovunu bodo predvajali tudi celovečerce, v katerih sta ustvarila nepozabne vloge v zadnjih pol stoletja.

A. J.