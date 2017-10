Rudar: prometejski lik, ki išče pot iz zgodovinske slepe ulice

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Film, nastal v produkciji Nukleus film, je predlagan za slovenskega predstavnika, ki se bo potegoval za kandidaturo za tujejezičnega oskarja. Foto: BoBo Film je prepričal žirijo za celovečerce letošnjega FSF, ki ga je med drugim nagradila za najboljšo režijo: "Pretresljivo zgodbo o rudarju, ki se kot neke vrste novodobna Antigona bori za dostojen pokop žrtev povojnih pobojev, je podala z izjemno mero pripovednega občutka. Njen film odlikujejo odličen ritem, spretna dramaturška konstrukcija, učinkovita raba glasbenih vložkov in tudi delo z igralci, ki jim je brez velikih besed uspelo pokazati, da so mali posamezniki veliki ljudje." Foto: Kolosej / 2i Film Pravzaprav sem ravno končala fazo razvoja scenarija za nek drug projekt, ko sem prebrala članek o Mehmedaliji Aliću z naslovom Usoda. Njegova življenjska zgodba, predvsem pa njegov globoki humanizem, se me je tako dotaknil, da sem pustila prejšnji projekt in se popolnoma posvetila Rudarju. Hanna A. W. Slak je diplomirala iz filmske in televizijske režije na AGRFT v Ljubljani. Od leta 1997 se ukvarja s pisanjem scenarijev, režijo in montažo, zadnjih deset let pa živi in dela v Berlinu. Posnela je več igranih, dokumentarnih in animiranih filmov, med drugim celovečerca Slepa pega (2002) in Tea (2007); slednji je bil tisto leto tudi zmagovalec Festivala slovenskega filma. Rudar je tako njen tretji celovečerec v samostojni režiji. Foto: BoBo Nepopisen občutek je, ko se srečata dva velika igralca, kot recimo Leon Lučev in Boris Cavazza. To so trenutki, ko je v zraku čista substanca človečnosti. "Ko je bila projekcija filma v Trbovljah je po filmu pristopil k meni eden od Mehmedalijevih rudarskih tovarišev, ki je bil zraven ob najdbi tistega prvega ženskega čevlja. Rekel mi je, da se ga je ta prizor v filmu najbolj dotaknil, ker je tako verodostojen, da je popolnoma podoživel svojo prvo pretresenost ob tej najdbi; kot da bi se znova znašel v rudniku v tistem trenutku." Foto: Kolosej / 2i Film Igralec Leon Lučev, ki je prejel vesno za najboljšo glavno moško vlogo, je dejal, da mu je bila vloga Alića v navdih: "Zaprl mi je usta. Poslušal sem ga in opazoval. Je človek, ki ga sovražijo prav vsi sistemi. Zato, ker je za ceno svojega življenja pripravljen iti do konca. Vedno in povsod. Pogumen je, skoraj nemogoče ga je ustaviti. Deset takih ljudi bi lahko spremenilo svet." Foto: Kolosej / 2i Film Ta preprost rudar je v tistem breznu v rudniku videl nič drugega kot ljudi, ki jih morda njihovi svojci že več kot 70 let iščejo. Ideološki predznaki mu niso nič pomenili. Bil je preprosto človek, ki je v tuji bolečini prepoznal lastno bolečino. Režiserka je med drugim soavtorica dveh celovečernih igranih omnibusov, Desperado Tonic (2004) in Neke druge zgodbe (Neke druge priče, 2010). Foto: BoBo Tisti, ki svojcev niso mogli najti in pokopati, ostanejo za vedno ujeti v trenutek smrti. Vsakdo, ki je izgubil bližnjega, ve, kako neznosen je ta trenutek. Za večino nas se potem začne žalovanje, ki se nekoč tudi konča. Za tiste pa, ki svojih niso našli, se žalovanje nikoli ne začne, ujeti ostanejo v tistem neznosnem trenutku umiranja, njihova življenja so kot zakleta. Jure Henigman v vlogi osrednjega negativca, direktorja, ki je odločen, da bo vse skupaj pometel pod preprogo in dobil "nevtralno" poročilo, kakršnega je hotel. Jure Henigman je menda vztrajal pri tem, da mora biti njegov lik svetlolas. Foto: Kinodvor Slakova se spominja, da jo je vest o Hudi jami "doletela" leta 2009, ko je Mehmedalija predrl pregrado v Barbara rovu in se dokopal do prvih ljudi. "Kljub temu, da me je tema šokirala, tedaj nisem čutila, da bi se želela z njo ukvarjati. Pravzaprav sem želela čimprej vse pozabiti, ker je bilo enostavno pregrozno," je priznala po predpremieri svojega filma v Portorožu. Foto: BoBo Prvo festivalsko gostovanje Rudarja v tujini bo na Varšavskem filmskem festivalu, ki poteka med 13. in 22. oktobrom. Foto: Kinodvor Sorodne novice Tujejezični oskar: v boj gre rekordnih 92 filmov Rudar, slovenski kandidat za tujejezičnega oskarja, zavzema domače kinodvorane Epilog k Festivalu slovenskega filma: nagrade za vse 20. FSF: Najboljši film je Družina, najboljši igrani film pa Ivan

Rudar: prometejski lik, ki išče pot iz zgodovinske slepe ulice

Intervju s Hanno A. W. Slak, režiserko filma Rudar

10. oktober 2017 ob 07:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Zgodba je objektivna zato, ker se ne dela, da to je," je o Rudarju, letošnjem slovenskem kandidatu za tujejezičnega oskarja, povedala režoserka Hanna A. W. Slak. S tremi vesnami ovenčana drama je zgodba o "malem človeku" in njegovem velikem dejanju, prometejskem prižiganju luči v temi kolektivne travme.

Najpomembnejša stvar, ki jo morate vedeti o filmu Rudar, je to, da v prvi vrsti ni zgodba o povojnih pobojih, in še manj zgodba, ki bi se do te tematike skušala ideološko opredeljevati. Tretji celovečerec Hanne A. W. Slak je očitno zastavljen kot pripoved o rudarski družini, kot resnična zgodba Mehmedalije Alića (v filmu ima, tako kot sama lokacija Hude jame, rahlo spremenjeno ime), ki preplete tri temna poglava zgodovine prostora, v katerem živimo - problematiki povojnih pobojev in izbrisanih ter tragedijo v Srebrenici.

Slovenski prostor je majhen, se zaveda Slakova, in vsak mednarodni uspeh ma v njem toliko večjo težo. Zato se je razveselila vesti, da je Rudar slovenski kandidat za tujejezičnega oskarja - obenem pa poudarja, da je film v prvi vrsti posnela za domače občinstvo in z namenom, "posvetiti luč v temo", saj bo šele "razgaljena" zgodba izgubila del svoje razgaljenosti in morda nehala preganjati slovensko družbo. Več pa v spdnjem intervjuju.

V zahvalnem govoru na FSF ste posebej izpostavili delo režiserk, ki so prišle pred vami, denimo Maje Weiss, in izrazili željo, da bi si prihodnje generacije lažje utirale pot v industriji. Dejstvo je, da so v prvi poosamosvojitveni generaciji "razcveta" slovenskega filma ustvarjali moški (Janez Burger, Jan Cvitkovič, Damjan Kozole, ...); Varuh meje (r. Maja Weiss9 in vaša Slepa pega sta izšla šele leta 2002. Je odsotnost ženskih glasov v slovenskem filmu po vašem mnenju opazna in pomenljiva? Zakaj je do nje sploh prišlo?

Ne bi rekla, da gre za odsotnost ženskih glasov. Režiserke smo v slovenskem filmskem prostoru prav tako številne kot režiserji. Dejstvo pa je, da se je do sedaj uspelo prebiti samo eni na generacijo. Upam, da bo naslednja generacija to presegla. Čeprav nas je bilo na filmski akademiji enako število, so po končanem študiju režiserke uspevale pridobiti financiranje večinoma za kratke, dokumentarne, televizijske filme, torej za projekte, ki so finančno manj zahtevni in manj tvegani. Podoben pojav opazujemo v vsej Evropi. Celovečerni igrani film, ki je najdražja in najbolj prestižna filmska forma, je ostajal domena režiserjev. Ob tem je prihajalo do izgube talentov in potenciala celih generacij. Zakaj je tako ni vedno lahko ugotoviti, najbrž gre predvsem za strahove tistih, ki odločajo o financiranju in se, zavestno ali tudi ne, bojijo zaupati odgovornost za večje projekte režiserkam. Zato je v Evropi vse več govora o kvotah, ki bi tovrstne napake v sistemu odpravile.

So avtorice v slovenskem filmu deležne drugačne obravnave in meril kot njihovi moški kolegi? Se vam zdi, da je na filmih avtoric večji pritisk, da se dobro odrežejo pri kritikih in gledalcih? Če uglednemu režiserju nov film "spodleti", se iz tega ponavadi ne dela posplošujočih zaključkov.

Mislim, da je tako kritikom kot gledalcem vseeno, ali je film delo režiserja ali režiserke, bolj pomembne so jim druge stvari, dramaturgija filma, igralci, estetika. Tu po moje ni dvojnih meril. Ta se pojavljajo bolj pri izbiri projektov in odločitvah za financiranje, torej v profesionalnih krogih.

Odraščali ste takorekoč v poslu: oba vaša starša sta priznana filmska ustvarjalca. Pa vseeno niste takoj odšli po njunih stopinjah: vpisali ste študij primerjalne književnosti.

Od otroštva sem si želela postati pisateljica, objavljala sem kratke zgodbe in pesmi, po gimnaziji sem vpisala primerjalno književnost. Literarna teorija in zgodovina sta me sicer fascinirali – in me še vedno – ampak zelo hitro sem na Filozofski fakulteti ugotovila, da mi manjka ustvarjalnih izzivov. Želela sem si pripovedovati zgodbe. Zato sem vzporedno vpisala filmsko režijo na AGRFT. Starše je moja odločitev takrat zelo presenetila, čeprav sem, kot pravite, odraščala s filmom in ob filmu.

Med vašim prejšnjim igranim celovečercem in Rudarjem je minilo deset let. Je to zato, ker vas pred Rudarjem nobena zgodba ni dovolj pritegnila? Ali pa financiranje projekta in priprave preprosto vzamejo toliko časa?

Pravzaprav sem ravno končala fazo razvoja scenarija za nek drug projekt, ko sem prebrala članek o Mehmedaliji Aliću z naslovom Usoda. Njegova življenjska zgodba, predvsem pa njegov globoki humanizem, se me je tako dotaknil, da sem pustila prejšnji projekt in se popolnoma posvetila Rudarju. Rudar pa je rabil svoj čas. Prvi dve leti sem posvetila temeljitim raziskavam, kar je pomenilo ne samo preučevanje literature in dokumentov, ampak tudi in predvsem druženje z Alićevimi, potovanja v Srebrenico in v rojstni kraj Mehmedalije Alića, večkrat smo bili skupaj na dženazi v Potočarih, bili smo v rudniku. Vzporedno je nastajala avtobiografija Nihče.

Vemo, da ste scenarij spisali in potem film posneli po predlogi življenjske zgodbe Mehmedalije Alića, torej po resničnih dogodkih. Je bil projekt v kakšni fazi predprodukcije zamišljen kot dokumentarec, glede na to, da ste tudi dokumentaristka?

Že od samega začetka sem vedela, da mora po zgodbi Mehmedalije Alića nastati celovečerni igrani film. Razlogov za to je več. Predvsem gre za filmsko zgodbo in za filmskega junaka mitoloških razsežnosti; v njegovi zgodbi zvenijo veliki miti človeštva, potovanje v podzemlje, boj za pravico, za pokop mrtvih, vnašanje luči v temo kljub smrtonosnim preprekam. Resnični rudar Mehmedalija in tudi filmski lik Alija sta nekakšna Antigona/Orfej/Prometej v eni osebi. Hkrati pa je to sodobna zgodba o dostojanstvu delavskega razreda. Mehmedalijeva zgodba, njegova življenjska filozofija je nekakšen ključ našega časa. Poleg tega se mi je zdelo, da je okoli ozadja te zgodbe, torej vsega, kar se nanaša na odkrivanje posledic povojnih pobojev, že dovolj ugibanj in teorij.

Zanimal me je predvsem ta človek v svoji človečnosti, njegov pogum, njegova notranja moč, njegova neomajna vera v človeštvo in v lastno odgovornost do ljudi, do resnice, do zgodovine. Tudi nisem želela še bolj izpostavljati družine Alić, ki so jo mediji takrat prikazovali kot nekakšen simbol nesreče, bolečine in tragedije, v resnici pa so veseli, pozitivni ljudje, delavska družina, ki je doživela hude, a tudi lepe stvari. Pa tudi: ta del njihove zgodbe, ki je za vse nas najbolj pomemben in najbolj dragocen, torej Mehmedalijevo iskanje resnice v rudniku, vzporedno pa njegovo notranje iskanje izhoda zase in za vse nas, ta del zgodbe je bil takrat, ko smo se srečali, že zaključen. Mehmedalija in njegova družina so svoje veliko delo za vse nas opravili. Ni bila njihova naloga pripeljati to zgodbo k nam. Mi smo bili na vrsti, da jim pridemo naproti.

Vlogo ste imeli tudi pri tem, da je sploh izšla knjiga Nihče, po kateri je bil kasneje film posnet. Zakaj se vam je zdelo pomembno, da ta zgodba pride med ljudi? Zaradi njene globlje resnice, ki sega onkraj delitve po političnih opcijah na leve in desne? Ali pa tudi zato, da bi družina Alić laže doživela neko pomiritev s tem, kar se je zgodilo?

Oboje. Mehmedalija je v našo najglobljo temo vnesel prvo lučko. Ampak tam je ostal povsem sam. Njegov glas je bil za vse nas tako zelo pomemben, to je bil prvi človeški glas v tej ideološko z vseh strani zlorabljani témi. Ampak nihče ga ni slišal. Prvi, ki mu je prišel naproti je bil novinar Dela Boštjan Videmšek, ki je razumel pomen njegove zgodbe, o Mehmedaliji je napisal članek z naslovom Usoda. Potem sem prišla jaz, nastala je Mehmedalijeva avtobiografija NIHČE, prišli so bralci. Z vsakim novim človekom, ki razume in sliši Mehmedalijev glas, se ta glas jača in krepi se naša sposobnost soočiti se z resnico in se na ta način osvoboditi travm preteklosti, kar je nujno za našo prihodnost. To je zdaj naš skupni glas, ki se je postavlja po robu zlorabam in čustveni manipulaciji. Nastal je film, zdaj so na vrsti gledalci; z vsakim gledalcem se ta veriga nadaljuje.

Kakšen epilog je zgodba za Mehmedalijo Alića sploh imela? Ker se je tako neutrudno zavzemal za izkop in identifikacijo, so ga tik pred upokojitvijo odpustili, izvemo v filmu. Obenem pa se zdi, da ste se v filmu zavestno osredotočili na optimističen, vitalističen zaključek, ki nakaže svetlobo na koncu temnega obdobja.

Film je linearna, logična dramaturška struktura, je fikcija, je zgodba, ki se začne in konča. No, na nek način se tudi film ne konča, ampak teče naprej v gledalcu, v tem, kar odnese s seboj v svoje življenje. Ampak to je že filozofija... Film se torej izteče, življenje pa se nadaljuje, naproti prihajajo novi izzivi, nizajo se nova poglavja. Vsekakor je v Mehmedalijevem življenju zdaj veliko več svetlobe, kot takrat, ko smo se spoznali in ko je verjetno prispel na najtemnejšo točko svoje usode; vendar gre tudi za nekoga, ki svetlobo nosi v sebi in se vedno znova dvigne z močjo lastne volje in poguma. To zveni malo abstraktno, ampak razumel me bo vsak, ki je prebral njegovo avtobiografijo Nihče. Ta knjiga je neke vrste humanistični manifest. Zelo jo priporočam v branje.

Jasno je, da je tema povojnih pobojev in t.i. sprave v slovenski družbi vse prej kot neka pokopana zgodovina, daljna preteklost. Nazadnje smo bili temu priča ob odprtju spomenika na Kongresnem trgu. Vas je bilo zato te tematike kaj strah? Obstajala je možnost, da ljudje ne bi niti hoteli prisluhniti temu, kar v resnici hočete povedati, in bi film preglasili s truščem političnih debat.

Mislim, da so trušča političnih debat že vsi siti. Razen tistih, ki se okoriščajo z njim... Ta film, ta zgodba končno ponuja nekakšno drugačno možnost soočanja s to problematiko. Ne gradi na strahu, grozi in krivdi, temveč na pogumu in človečnosti. Gre za iskanje izhoda, gre za iskanje luči in katarze. Mene se je Mehmedalijeva zgodba ravno zato tako globoko dotaknila, ker sem potrebovala ta ključ, ki ga je on našel. Verjamem, da nisem edina.

Ključen element zgodbe je navezava na tragedijo v Srebrenici in pa Alijeva lastna travma, dejstvo, da je bil po spletu okoliščin edini preživeli iz svoje vasi. Barbarin rov tako postane nadnacionalna, obča zgodba o tem, da je človekova pravica, da pokoplje svoje mrtve. Za to se je zavzemala že Antigona.

Antigono sem prvič razumela, ko sem se začela ukvarjati s Srebrenico. Ampak ta globoka obveza, dolžnost, potreba pokopati umrle – to je nekaj, kar ni značilno samo za našo kulturo, je značilno za vse kulture, ne glede na to, kako dojemajo pokop. Tisti, ki svojcev niso mogli najti in pokopati, ostanejo za vedno ujeti v trenutek smrti. Vsakdo, ki je izgubil bližnjega, ve, kako neznosen je ta trenutek. Za večino nas se potem začne žalovanje, ki se nekoč tudi konča. Za tiste pa, ki svojih niso našli, se žalovanje nikoli ne začne, ujeti ostanejo v tistem neznosnem trenutku umiranja, njihova življenja so kot zakleta. Poleg tega vedno ostaja tisto najbolj grozljivo – upanje, da so mogoče, po nekem čudežu, le preživeli, izgubili spomin, ostali v ujetništvu... To so pogrešane osebe. Šele, ko so njihovi posmrtni ostanki identificirani in jih lahko pokopljejo, njihovi svojci stopijo prvi korak proti iskanju lastnega miru. Mehmedalija je v srebreniškem genocidu izgubil dva brata. Njuni posmrtni ostanki so bili najdeni in identificirani šele po 15 in po 21 letih iskanja, torej leta 2010 in 2016. V letih 2007-2009, ko je potekalo izkopavanje v rudniku, sta bila oba še vedno – in že 14 let - pogrešana. Tako je ta preprost rudar v tistem breznu v rudniku videl nič drugega kot ljudi, ki jih morda njihovi svojci že več kot 70 let iščejo. Ideološki predznaki mu niso nič pomenili. Bil je preprosto človek, ki je v tuji bolečini prepoznal lastno bolečino.

Obenem pa je to seveda zgodba o družbi, v tem primeru slovenski družbi, ki je po preprogo pometla zgodovino, s katero se ni hotela soočiti. Na vsakogar, ki vede ali nevede podreza v ta tabu, se zlije neverjeten gnev. A zdi se, da tudi na to družbo ne gledate bez razumevanja.

Svojo nacionalno identiteto smo med drugim močno gradili na dediščini partizanskega osvobodilnega boja in humanističnih vrednot, ki so bile njegovo gonilo: bratstvo, svoboda, enakopravnost. Te vrednote so tako pomembne, tako ključne za vse nas. In vendar moramo ravno v imenu teh vrednot in vseh tistih, ki so izgubili življenje v boju za družbo, kjer bi prevladale, tudi mi zbrati pogum in moč da se soočimo z resnico in gradimo prihodnost na trdnih temeljih: za družbo, kjer bodo te vrednote prevladale. Mehmedalijeva zgodba je pri tem kot nekakšna rudarska lučka, ki nam kaže pot; ne moremo se izgubiti, če sledimo notranjemu občutku za resnico, človečnost in pravičnost.

Velike zasluge za to, da film učinkuje, tako kot učinkuje, ima seveda Leon Lučev v glavni vlogi. Vemo, da je eden najboljših igralcev v regiji, in posledično najbrž eden najbolj iskanih. Ga je bilo težko zvabiti v ekipo? Ste vedeli že od samega začetka, da hočete za vlogo Alije prav njega? Iz zahvalnega govora, ki ga je posnel za FSF, je bilo jasno, koliko mu vloga in priznanje pomenita.

Leonu smo poslali v branje scenarij. Ker se je videl v vlogi Alije, je pristal, da pride na poskusno snemanje. Pogovorila sva se o liku, posnela par poskusnih scen, zaupal mi je nekaj epizod iz lastnega življenja. Lik Alije, Mehmedalija kot človek in Leon kot človek imajo veliko skupnega. Predvsem to neko notranjo moč, človeško toplino, ki izvira iz njihovih živeljenjskih izkušenj in iz načina, na kakšen so se soočili z izzivi. Ta lik mu je bil pisan na kožo... Morda je zato na premieri filma v Ljubljani na vprašanje, kako se je pripravljal na vlogo Alije, odvrnil: pripravljal sem se 45 let – torej vse življenje.

Lučev je po rodu Hrvat – tukaj pa je moral igrati priseljenca, ki (zunaj družinskega krog) govori neko zelo specifično slovenščino z bosanskimi primesmi. Kakšne vrste jezikovne priprave so bile potrebne, da zveni tako avtentično?

Imeli smo lektorico za slovenski jezik, a njena naloga je bila, da Leona nauči jezika bošnjaških priseljencev, ne pogovorne slovenščine. Iskali smo izraze, ki iz bošnjaškega jezika prehajajo v slovenski in obratno, slovenske izraze ki se preselijo v pogovorni bošnjaški jezik migrantov.

Igralsko je film v resnici zelo pisan. V njem je mednarodna atoriteta, Lučev, pa slovenska ikona Cavazza, Zala Djurić Ribić, ki jo poznajo mladi, med rudarji opazimo recimo Borisa Petkovića, itd. Ste res vloge rudarjev razdelili med resnične rudarje? Je delo z naturščiki in profesionalci na istem snemaju še dodaten izziv?

Seveda je razlika delati z naturščiki, z otroci ali pa s tako izkušenimi igralci kot je recimo Leon ali Boris Cavazza. Vendar vseeno, gre za delo z ljudmi, delaš s človekom. Naše delo je po svoji naravi zelo intimno. Človeka moraš začutiti, se srečati z njim, mu priti nasproti, dovoliti, da pride sam par korakov proti tebi. Enako velja za odnose med igralci samimi. Je pa res, da je nepopisen občutek, ko se srečata dva velika igralca, kot recimo Leon Lučev in Boris Cavazza. To so trenutki, ko je v zraku čista substanca človečnosti.

Kaj je bil največji izziv snemanja o tehnični plati? Predstavljam si, da mora biti snemanje v rovu zahtevno, vsaj kar se tiče osvetjave in prostorske stiske.

Seveda je bilo snemanje v rudniku zahtevno, a ravno zato je bilo tudi zanimiv izziv. Na srečo so filmske ekipe sestavljene iz ljudi, ki imajo radi izzive in so zelo iznajdljivi. Predvsem kar se tiče scenografije, luči in scenske tehnike je bilo na snemanju nekaj genialnih rešitev. Tu se je zelo izkazal zlasti scenograf Marco Juratovec s svojo ekipo.

Vizualno je film precej minimalističen. Niste se odločili za nazoren, spektakularen prikaz Alijeve najdbe. Ves čas je v ospredju on in njegove reakcije. Kaj je botrovalo tej odločitvi?

V središču filma je lik rudarja in njegova napeta, pogumna pot skozi temo. Mislim, da film drži gledalca od začetka do konca prikovanega na ekran ravno zato, ker je tako blizu glavnemu liku, njegovi ranljivosti in človečnosti. Naš cilj je bil uporabljati filmska sredstva na ta način, da vedno ostanemo predvsem povezani z glavnim likom, da smo tako rekoč z njim tam v rudniku, da dihamo, čutimo, se gibamo z njim.

Filmski kritik Denis Valič vam "očita" vizualno asociacijo na žrtve nacističnega holokavsta (s posnetki čevljev in odrezanih las), češ da take vzporednice "niso korektne". Je to resnično motiv, ki ste ga skušali vpeljati v film?

Zanimivo, te kritike ne poznam, mi pa nikoli ni prišlo na misel, da bi kdo lahko povlekel takšno vzporednico. Morda zato, ker sem imela pred očmi ves čas težavno vzporednico med Srebrenico in Hudo jamo, s katero se je bilo pač treba soočiti, kar ni bilo enostavno, saj gre za časovno, prostorsko in ideološko oddaljene dogodke. Ampak te vzporednice nisem povlekla jaz, povleklo jo je Mehmedalijevo življenje in njegovo razmišljanje o lastni usodi in je neločljiv del njegove zgodbe.

Kar se tiče detajlov v filmu, smo se trudili čim bolj verodostojno reproducirati Mehmedalijevo pripoved glede na njegove fotografije in skice. Na srečo je svoje delo v rudniku zelo skrbno fotografiral, tako da smo imeli dovolj materiala na katerega smo se lahko oprli.

Ko je bila projekcija filma v Trbovljah je po filmu pristopil k meni eden od Mehmedalijevih rudarskih tovarišev, ki je bil zraven ob najdbi tistega prvega ženskega čevlja. Rekel mi je, da se ga je ta prizor v filmu najbolj dotaknil, ker je tako verodostojen, da je popolnoma podoživel svojo prvo pretresenost ob tej najdbi; kot da bi se znova znašel v rudniku v tistem trenutku.

Očitno je pač tako, da masovni poboji ljudi, ne glede na to, v kakšnih okoliščinah se zgodijo, puščajo podobne sledi; ne samo materialne sledi, ampak tudi nevidne sledi v družbi.

Rudar je letošnji slovenski kandidat za tujejezičnega oskarja. Vemo, da Slovenci nimamo sredstev in zve za lobiranje, ki je najbrž nujno za veliki oskarjevski met, verjetno pa je to dobra vzpodbuda za mednarodno distribucijo. Obstajajo že kakšni dogovori za distribucijo v tujini, onkraj festivalskih gostovanj?

Rudar bo svojo mednarodno pot začel v tekmovalnem sporedu Varšavskega festivala. Potem bomo lažje presodili, kakšen je mednarodni potencial filma. Moram pa reči, da je ta film predvsem namenjen domačim gledalcem, to je naša zgodba, naš film. Nisem poskušala razlagati in opisovati naše zgodovine in naših kulturnih specifik na način, ki bi film približal mednarodnemu občinstvu. Moj cilj je bil poiskati izhod iz zgodovinske slepe ulice, poiskati ključ v naši sedanjosti, poiskati varen prehod v prihodnost. Za nas.

Ana Jurc

A. J.