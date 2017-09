Rudar, slovenski kandidat za tujejezičnega oskarja, zavzema domače kinodvorane

Celovečerec Hanne Slak, posnet po resnični zgodbi

27. september 2017 ob 17:54,

zadnji poseg: 27. september 2017 ob 18:11

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Celovečerni igrani film Rudar, pretresljiva resnična zgodba o zasavskem rudarju, ki se bori za dostojen pokop žrtev povojnih pobojev, ki jo je Hanna Slak prelila na film, prihaja v redno distribucijo po slovenskih kinodvoranah.

Film Rudar se na svojo pot podaja drevi v Kinodvoru s premierno projekcijo, ki ji bo sledil pogovor z režiserko in scenaristko Hanno Slak, igralcem Leonom Lučevom, ki je upodobil glavnega protagonista Mehmedalijo Alića, in resničnim Alićem, čigar avtobiografija Nihče je služila kot knjižna predloga za scenarij.

Rudar, ki je nastal v produkciji Nukleus filma in koproducent katerega je tudi RTV Slovenija, je slovenski kandidat za tujejezičnega oskarja 2018, na nedavnem 20. Festivalu slovenskega filma (FSF) je prejel tri vesne, in sicer za režijo, montažo ter glavno moško vlogo. Te dni pa so organizatorji 33. mednarodnega filmskega festivala v Varšavi objavili program letošnje izdaje in Rudar je uvrščen v tamkajšnji mednarodni tekmovalni program.

Rudar bo od četrtka dalje v distribuciji 2i Filma uvrščen na redne sporede kinematografov Art kino mreže Slovenije in drugih slovenskih kinematografov.



Ko te pošljejo v bitko za oskarja

"Film odlikujejo odličen ritem, spretna dramaturgija, podprta z učinkovitostjo in razumljivostjo dialogov, občutena montaža in natančna ter učinkovita zvočna podoba. Sam filmski izraz prinaša jasnost z realističnim pristopom, ki film zaznamuje in s spretnim prepletom različnih ravni protagonistovega osebnega doživljanja gledalca ne pusti ravnodušnega," je zapisala strokovna žirija v obrazložitvi odločitve, da predlaga Rudarja za slovenskega predstavnika, ki se bo potegoval za kandidaturo za tujejezičnega oskarja.

Žirijo, ki je odločitev sprejela soglasno, so sestavljali producent in scenarist Boštjan Virc, kolorist Jure Teržan, producent Matija Šturm, producentka Marina Gumzi, režiser in scenarist Jurij Gruden, scenografinja Nataša Rogelj, direktor fotografije Miha Tozon ter publicist, kritik in urednik Matevž Jerman.

Za zdaj s tremi vesnami v žepu

Film pa je torej prepričal tudi žirijo za celovečerce letošnjega FSF-ja, ki ga je med drugim nagradila za režijo Hanne Slak. "Pretresljivo zgodbo o rudarju, ki se kot neke vrste novodobna Antigona bori za dostojen pokop žrtev povojnih pobojev, je podala z izjemno mero pripovednega občutka. Njen film odlikujejo odličen ritem, spretna dramaturška konstrukcija, učinkovita raba glasbenih vložkov in tudi delo z igralci, ki jim je brez velikih besed uspelo pokazati, da so mali posamezniki veliki ljudje," je zapisala žirija v svoji obrazložitvi.

"Deset takih ljudi bi lahko spremenilo svet."

Igralec Leon Lučev, ki je prejel vesno za najboljšo glavno moško vlogo, je dejal, da mu je bila vloga Alića v navdih: "Zaprl mi je usta. Poslušal sem ga in opazoval. Je človek, ki ga sovražijo prav vsi sistemi. Zato, ker je za ceno svojega življenja pripravljen iti do konca. Vedno in povsod. Pogumen je, skoraj nemogoče ga je ustaviti. Deset takih ljudi bi lahko spremenilo svet."

Okrog česa se plete dogajanje v Rudarju?

Mehmedalija Alić, doma iz Srebrenice, že dolga leta službuje v zasavskem rudniku, ki je naprodaj. Uprava odpušča delavce in zapira neaktivne rove, Aliji pa zaupa nenavadno nalogo: raziskati mora rov, ki je zaprt že od konca druge svetovne vojne, in čimprej napisati poročilo, da v njem ni ničesar. Alija v zapuščenem rovu kmalu naleti na zid in govorice, da so v rovu zakopane žrtve povojnih čistk, mu ne dajo miru. Odloči se, da se bo ne glede na posledice dokopal do resnice. V nekem drugem peklenskem breznu nekdanje skupne domovine je namreč tudi sam izgubil svoje bližnje in jih ni našel, so vsebino filma sporočili iz Slovenskega filmskega centra.

V filmu Rudar, ki bo drevišnjo premierno projekcijo doživel ob 20.30 v Kinodvoru, igrajo še Marina Redžepović, Boris Cavazza, Jure Henigman, Boris Petkovič, Zala Đurić Ribič, Nikolaj Burger in Tin Marn.

P. G.