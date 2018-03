Rudolf Maister: Pesnik, slikar in knjigoljub v vojaški uniformi

Projekt Maistrovo leto 2018

29. marec 2018 ob 11:10

Maribor - MMC RTV SLO, STA

V dvorani Narodnega doma Maribor bo danes slovesnost z naslovom Pesnik v vojaški uniformi, s katero se začenja projekt Maistrovo leto 2018. Letos mineva 100 let, odkar je major Rudolf Maister s svojimi podvigi začrtal severno mejo Slovenije.

Slovesnost ob Maistrovem rojstnem dnevu prirejata Mestna občina Maribor in Domovinsko društvo generala Rudolfa Maistra Maribor.

Dialog med Maistrom in Cankarjem

Letos mineva tudi sto let od smrti pisatelja Ivana Cankarja, zato so si jo zamislili kot dialog med Maistrom in Cankarjem o dogodkih pred stotimi leti in sedanjosti. "Mislim, da je zgodba zanimiva in dobro darilo Maistru, njegovim borcem in vsem, ki cenijo spomin nanj," je povedal predsednik omenjenega društva Aleš Arih.

S prireditvami v Maistrovem letu 2018 poskušajo predstaviti Maistra ne le kot vojaškega poveljnika, ampak tudi kot pesnika, slikarja in velikega ljubitelja knjig.

V Mariboru in okolici se bo zvrstilo okoli 30 dogodkov

V preddverju dvorane Narodnega doma Maribor bodo odprli razstavo na temo javnih spomenikov Rudolfa Maistra. Prisotna bo tudi kiparka Vlasta Zorko, med drugim avtorica kipa generala pred Prvo gimnazijo Maribor.

Do konca novembra, ko bo minilo sto let od bojev za severno mejo, se bo v Mariboru in okolici zvrstilo še okoli 30 dogodkov, povezanih z Maistrom. Na OŠ borcev za severno mejo so že na začetku tega meseca odprli razstavo Ob Maistrovem letu, ki bo do konca leta potovala po vseh šolah po Sloveniji. Zaključek zaznamovanja obletnice bo novembra, ko bo v Mariboru tudi državna proslava ob dnevu Rudolfa Maistra.

"Nemški Maribor je bil zanj več kot nočna mora"

Rudolf Maister (1874-1934) je s svojimi borci ob koncu prve svetovne vojne pomembno prispeval k temu, da je Maribor danes slovenski. Potem ko je lokalni nemški občinski svet razglasil Maribor z okolico za del Nemške Avstrije, je Maister s svojo vojsko 1. novembra 1918 prevzel poveljstvo nad Mariborom in vso Spodnjo Štajersko ter ju podredil oblasti Narodnega sveta za Štajersko. Ob tem je nastala tudi prva redna slovenska vojska s slovenskimi častniki in slovenskim poveljevanjem.

"Svoje domoljubje je izkazoval na različne načine. Na začetku s pisano besedo, v odločilnih trenutkih pa z vojaško sabljo," je o Maistru povedal Arih, ki se s preučevanjem tega zgodovinskega lika ukvarja od leta 1976. "Nemški Maribor je bil zanj več kot nočna mora. Zavedal se je, da ga mora Nemcem iztrgati iz rok in ga vključiti v novo državo SHS, ki je bila takrat edina realna možnost za rešitev iz nemških klešč. Že kot podpornik Majniške deklaracije leta 1917 je podpiral idejo o nastanku skupne države SHS, v kateri bodo imeli Slovenci enakopraven položaj s preostalimi narodi," je dodal.

Nova spominska soba Rudolfa Maistra na Šutni

Maistrov rojstni dan bodo obeležili tudi drugod po Sloveniji. Predsednik republike Borut Pahor bo opoldne položil venec k spomeniku Rudolfu Maistru v Ljubljani.

V Maistrovem rojstnem kraju Kamniku, kjer je ta dan občinski praznik, so imeli slovesnost že v sredo zvečer. Ob tej priložnosti so tudi odprli nove prostore Spominske sobe Rudolfa Maistra na Šutni.

N. Š.