Plečnik je uporabljal splošno razumljiv jezik klasičnih arhitekturnih elementov: stebra, loka, piramide, obeliska, itd. – elementov, ki v sebi nosijo močna simbolna sporočila. Foto: MMC/Miloš Ojdanić

Rusi spoznavajo Plečnikovo Ljubljano

Začenja se sezona slovenske kulture v Rusiji

14. januar 2018 ob 10:36

Moskva - MMC RTV SLO, STA

V Moskvi bodo danes s potujočo razstavo Plečnikova Ljubljana odprli Sezono slovenske kulture 2017/18 v Rusiji. Razstava, ki bo v Rusiji na ogled do 17. januarja, gostuje po slovenskih diplomatsko-konzularnih predstavništvih v tujini.

Moskovskega odprtja razstave se bo udeležila državna sekretarka na ministrstvu za kulturo Damijana Pečnik, so sporočili z ministrstva.

Razstavo so ob proslavitvi Plečnikovega leta v Sloveniji lani zasnovali ministrstvo za kulturo, Muzej za arhitekturo in oblikovanje ter Plečnikova hiša (Muzeji in galerije Ljubljana). Na njej so predstavili različne tipe arhitektur, saj so želeli pokazati večstranskost Plečnikovega ustvarjanja. Razstavo so postavili marca lani v avli ministrstva za kulturo.

Pogovor z Damjanom Prelovškom o Plečniku: "Plečnikova umetnost je nadčasovna"



V 2017 smo Plečnika spoznavali Slovenci, zdaj je na vrsti tujina

Razstava Plečnikova Ljubljana je namenjena mednarodni predstavitvi Plečnika v Plečnikovem letu lani, ko smo proslavili 145. obletnico Plečnikovega rojstva in 60. obletnico njegove smrti, hkrati pa tudi promociji in podpori nominacije njegovih del za vpis na Unescov seznam svetovne kulturne in naravne dediščine.

Na razstavi so predstavljene predvsem za vpis nominirane stavbe in ureditve, kot so Žale, cerkev sv. Frančiška v Šiški in cerkev sv. Mihaela na Barju ter celovite ureditve po Ljubljani. Od Vegove ulice do Narodne in univerzitetne knjižnice do mostov in nabrežji v Ljubljani, z zaključkom na Plečnikovi tržnici.

Razstava je že gostovala po številnih slovenskih diplomatsko-konzularnih predstavništvih - med drugim v Zagrebu, Pragi, na Dunaju in v Brasilii.

