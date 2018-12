Dodaj v

Rusija praznuje stoletnico rojstva nobelovca Aleksandra Solženicina

Njegovo najprepoznavnejše delo je Arhipelag Gulag

11. december 2018 ob 11:42,

zadnji poseg: 11. december 2018 ob 12:01

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Pred 100 leti se je na današnji dan rodil eden najpomembnejših ruskih pisateljev 20. stoletja Aleksander Solženicin, ki je leta 1970 prejel Nobelovo nagrado za literaturo.

Solženicin je skoraj dve desetletji preživel v izgnanstvu, z družino so do leta 1994, ko se je po razpadu Sovjetske zveze z ženo vrnil v domovino, prebivali v ameriški zvezni državi Vermont. Foto: AP

Za njegovo najbolj prepoznavno delo velja knjiga Arhipelag Gulag. Obletnice so se v Moskvi spomnili že minuli teden v Boljšoj teatru, v nedeljo pa je na sporedu še koncert.

Stoto obletnico Solženicinovega rojstva so v Boljšoj teatru v petek obeležili z uprizoritvijo opere po avtorjevi noveli En dan v življenju Ivana Denisoviča, ki jo je dirigiral njegov sin Ignat.

V ZDA živeči sin bo kot pianist sodeloval tudi na koncertu v nedeljo, 16. decembra, ki ga bo v moskovskem mednarodnem centru za uprizoritvene umetnosti izvedel nacionalni filharmonični orkester Rusije, piše na spletni strani Ignata Solženicina, drugega pisateljevega sina.

Solženicinova vdova Natalija z izvodom romana Arhipelag Gulag, v katerem je pisatelj razkril dogajanje v sovjetskih koncentracijskih taboriščih. Foto: AP

Aleksander Solženicin v svojem temeljnem delu Arhipelag Gulag z grenko ironijo pripoveduje o rabljih, ob tem pa izraža globoko sočutje do žrtev komunističnega terorja. Poleg izkušenj groze in ponižanja je opisal tudi primere moralne veličine jetnikov. "Sčasoma mi je postalo jasno, da linija, ki ločuje dobro od slabega, ne poteka med državami, družbenimi razredi in ne med političnimi strankami, temveč poteka skozi vsako človeško srce," je zapisal Solženicin. Delo, ki ga je avtor spisal s pomočjo pričevanj o Stalinovem sistemu zaporov, ki so mu jih posredovali nekdanji zaporniki, je izšlo v treh knjigah med letoma 1973 in 1976.

Leta 2007 je pisatelja, takrat že šibkega zdravja, obiskal predsednik Putin in mu podelil nagrado za humanitarne dosežke. Foto: AP

Sedem let zapora in življenje v izgnanstvu

Pričevanja so Solženicinu, ki je zaradi kritiziranja Stalina tudi sam preživel sedem let zapora, nekdanji zaporniki začeli pošiljati po objavi dela En dan v življenju Ivana Denisoviča - prvem v Sovjetski zvezi, ki je opisovalo življenje v sovjetskem zaporu. Novela je izšla leta 1962.

"Po objavi Ivana Denisoviča mi je pisalo na tisoče nekdanjih zapornikov. Takrat mi je postalo jasno, da mi je usoda naklonila tisto, kar potrebujem. Oni so mi dali material za Arhipelag," je Solženicin povedal v intervjuju nekaj mesecev pred smrtjo leta 2008.

Solženicin se je rodil v Kislovodsku. Študiral je matematiko in fiziko ter pozneje še zgodovino, filozofijo in književnost. Med drugo svetovno vojno je bil častnik. Leta 1945 so ga zaradi lažne obtožbe aretirali in obsodili na osem let kazenskega taborišča, nato pa z družino pregnali v Kazahstan.

V 60. letih minulega stoletja je mednarodno pozornost pritegnil z zavzemanjem za ustvarjalno svobodo in demokracijo. Zaradi izdaj njegovih del na Zahodu so ga leta 1974 aretirali in izgnali iz takratne Sovjetske zveze. Živel je Švici in nato v ZDA, leta 1994 se je vrnil v Rusijo. Nobelovo nagrado je lahko prevzel šele po svojem izgonu iz Sovjetske zveze.

Oboževani avtor je umrl v Moskvi leta 2008, star 89 let. Foto: AP

Velja za najpomembnejšega prozaista ruske literature 20. stoletja. Iz njegovega obsežnega literarnega opusa izstopajo še romani Prvi krog (1968), Rakov oddelek (1986) in Avgust 1914 (1971).



