Ruska Ljubljana: za četrt stoletja slovensko-ruske diplomacije

Od slikarstva do kozmonavtike

26. avgust 2017 ob 14:45

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Društvo Slovenija Rusija je to soboto ob 25. obletnici vzpostavitve diplomatskih odnosov med Slovenijo in Rusijo pripravilo celodnevni sklop dogodkov Ruska Ljubljana.

Že dopoldne ga je v Narodni galeriji uvedlo predavanje Irine Hlebnikove o Antonu Ažbetu in njegovih ruskih učencih, sklenil pa ga bo koncert Ruskega državnega orkestra iz Sankt Peterburga.

Znameniti slovenski slikar Ažbe je znan predvsem po sliki Zamorka, širši javnosti pa je manj znano, da je s svojo slikarsko šolo v Münchnu pomembno vplival na ruske slikarje, med drugim tudi na Kandinskega.

Po predavanju Irine Hlebnikove je bil v Planetariumu na ploščadi Ajdovščina opoldne na sporedu dogodek Astronavtsko raketarski klub Vladimir M. Komarov. Misli o kozmonavtiki in delu društva je podelil ustanovitelj kluba in direktor Vesoljske tiskovne agencije Vojko Kogej, so sporočili iz društva.

V Slovenskem gledališkem inštitutu je dramaturginja Mojca Kreft spregovorila o ruskih umetnikih, emigrantih, katerih ustvarjanje je oplemenitilo slovenske gledališke, baletne in glasbene odre, ob 18.00 pa bo Zdenka Badovinac v Moderni galeriji predavala na temo Kako je Neue Sloweinsche Kunst poprisotil odsotnost zgodovine ruskih avantgard?

Program bo v sklopu Noči v stari Ljubljani sklenil koncert Ruskega državnega orkestra iz Sankt Peterburga v organizaciji Imaga Sloveniae. Orkester bo na tradicionalnih instrumentih, kot so domra, balalajka ali gusli, predstavil v Ljubljani redkeje slišano tradicionalno rusko glasbo. Koncert bo na Novem trgu, v primeru dežja pa v Slovenski filharmoniji.

Vsi dogodki so brezplačni.

