Ruski režiser Serebrenikov pridržan zaradi domnevne goljufije

Priznan gledališki in filmski režiser Kiril Serebrenikov

22. avgust 2017 ob 17:59

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Pred kratkim smo poročali o ponovnih težavah Kirila Serebrenikova z ruskimi oblastmi, tamkajšnji preiskovalni odbor pa je zdaj sporočil, da je ta priznani gledališki in filmski režiser pridržan zaradi suma goljufije.

Odvetnik Serebrenikova Dimitrij Haritonov je povedal, da so ga o pridržanju njegove stranke obvestili na dan, ko se je to zgodilo, zanj pa je bila novica popolno presenečenje. Režiser je namreč snemal film v Sankt Peterburgu, je za radio Kommersant FM pojasnil odvetnik.

V povezavi s primerom je policija prijela še tri ljudi - dva sta v zaporu, tretji pa v hišnem priporu. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP odbor preiskuje, ali si je režiser med letoma 2011 in 2014 prilastil 68 milijonov rubljev (skoraj milijon evrov), ki jih je ruska vlada namenila za umetnost.

"Vračanje k najbolj patetičnim sovjetskim praksam"

Kiril Serebrenikov (1969) je sicer umetniški direktor priznanega moskovskega gledališča Gogolj Center, režiral pa je tudi predstave priznanega Bolšoj teatra. Njegovi filmi so bili na ogled med drugim na osrednjih filmskih festivalih v Cannesu, Benetkah in Locarnu. Že v preteklih letih je imel režiser težave z ruskimi oblastmi, saj je bil zelo kritičen nad naraščajočo cenzuro v umetnosti. Lani je opozoril, da se položaj v državi "vrača k najbolj patetičnim sovjetskim praksam".

Letošnjega maja so preiskovalci zaradi režiserjevega primera že izvedli racijo na njegovem domu in v gledališču Gogolj Center. Pri tem so prekinili gledališke vaje in zasegli telefone igralcev. Racijo so takrat poleg generalnega direktorja Bolšoj teatra Vladimirja Urina obsodili tudi številni priznani umetniki. Gogolj Center pa je že bil tarča konservativnih aktivistov, ki so pred gledališčem celo postavili golo silhueto Serebrenikova.

"Kar so naredili direktorju, ni bilo prav," je tedaj glede racije novinarjem povedal generalni direktor Bolšoj teatra Urin. Dodal je, da je pisal ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu in v pismu protestiral zaradi načina preiskave. Putinov tiskovni predstavnik Dimitrij Peskov je takrat povedal, da Kremelj v preiskavo ni vpleten. Minister za kulturo Vladimir Medinski, ki je bil sicer že v preteklosti javno kritičen do predstav Serebrenikova, pa je racijo obžaloval in opomnil, da je režiser zgolj priča v primeru odtujenih sredstev, ki jih je ruska vlada namenila za umetnost.

Do deset let zaporne kazni za goljufijo

Aleksander Žuravski, namestnik ruskega kulturnega ministra, je za rusko tiskovno agencijo Tass povedal, da je o pridržanju Serebrenikova izvedel iz medijev. Sicer pa Žuravski meni, da se je pridržanja zagotovo zgodilo, ker je imel odbor zanj legitimne razloge. Če bo režiser obtožen očitane mu goljufije, mu grozi do deset let zaporne kazni. Preiskovalni odbor je napovedal, da bodo režiserja tožili, sodišče pa bo odločilo o njegovi usodi.

Serebrenikova so za vodjo Gogolj Centra, gledališča iz sovjetskega obdobja, ki se je soočalo z nepriljubljenostjo, imenovali leta 2012. Spremenil ga je v sodobno prizorišče, ki uprizarja njegova lastna dela in gosti filmske ter plesne festivale. Pred dvema letoma je v Bolšoju postavil balet Junak našega časa po klasičnem romanu Mihaila Lermontova, v uprizoritev katerega je vključil plesalce na invalidskih vozičkih.

Tik pred zdajci odpovedana predstava

Režiser se je v težavah nazadnje znašel, ko je gledališče Bolšoj v zadnjem hipu odpovedalo njegovo baletno predstavo o življenju sovjetskega plesalca Rudolfa Nurejeva, ki je pobegnil na Zahod. Urin je julija napovedal, da bodo balet uprizorili maja prihodnje leto, Serebrenikov pa je izrazil dvom, da bo sploh kdaj dočakal premiero. Obstajajo namreč domneve, da bi lahko bila produkcija, ki odkrito prikazuje Nurejevo homoseksualnost, neprimerna za glavni oder Bolšoja.

Za rusko tiskovno agencijo Tass pa je neimenovani vir po pisanju AFP-ja napovedal, da bi sojenje Serebrenikovu lahko potekalo že čez teden dni. Režiserju so sicer prej odvzeli potni list in mu s tem onemogočili, da bi odpotoval v tujino.

P. G.