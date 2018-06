Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Serija bo popisala obdobje, v katerem je Roger Ailes (na levi) napredoval od producenta na lokalni televiziji pa do enega najvplivnejših ljudi v medijih. Foto: AP Ailes je kar 20 let predstavljal konservativno televizijsko hišo Fox News, ki jo je tudi soustanovil. Najprej je ustanovil poslovno televizijo CNBC, potem konkurenta Fox Business Network, med legende pa se je vpisal po letu 1996, ko ga je avstralski medijski mogotec Rupert Murdoch prosil, naj ustanovi konservativno televizijo z novicami 24 ur na dan, ki bo konkurirala televiziji CNN. Foto: AP Sorodne novice Umrl je ustanovitelj televizijske hiše Fox News Roger Ailes Strmoglavljenje Billa O'Reillyja - neslavno slovo prvega glasu ameriške desnice Dodaj v

Russell Crowe bo onečaščeni Roger Ailes, prvi mož Fox Newsa

Prestižna serija za kabelsko televizijo Showtime

29. junij 2018 ob 17:02

Los Angeles - MMC RTV SLO

Oskarjevec Russell Crowe bo v osemdelni seriji za Showtime igral onečaščenega arhitekta konservativne televizijske postaje Fox News, Rogerja Ailesa.

Nadaljevanko bodo posneli po predlogi biografske knjige The Loudest Voice in The Room (Najmočnejši glas v sobi) iz leta 2014; v njej Gabriel Sherman popiše vzpon in padec medijskega mogula, ki je pretresel ameriško pokrajino poročanja o politiki. Serija bo v resnici prvi večji televizijski projekt za Crowa, ki načeloma še vedno velja za filmskega zvezdnika "stare šole" (Gladiator, Čudoviti um, Dokaz življenja ...).

Roger Ailes je televizijo Fox News ustanovil leta 1996 in jo vodil naslednjih 20 let. Umrl je maja lani, za posledicami padca v domači kopalnici. Star je bil 77 let. Leto dni pred tem je bil prisiljen zapustiti Fox News, ker ga je spolnega nadlegovanja javno obtožilo več kot 20 žensk. Nekdanja Foxova voditeljica Gretchen Carlson je razkrila, da je bila odpuščena, ker ni hotela spati z njim; predtem je bila, tako pravi, 11 let žrtev "hudega in vsiljivega spolnega nadlegovanja". Ailes je vse obtožbe zanikal.

Ailesov odhod je bil eden izmed prvih večjih dosežkov iniciative #MeToo; aprila lani je Fox zapustil tudi voditelj Bill O'Reilly, ki prav tako zanika vse obtožbe spolnega nadlegovanja.

Z eno nogo tudi sam v politiki

Ailes – ki je ob slovesu od Foxa menda dobil 40-milijonsko izplačilo – je v predvolilni bitki leta 2016 krajši čas delal tudi kot svetovalec pri Trumpovi kampanji. Nekdanji izvršni producent je imel namreč cel kup izkušenj na tem področju; kot svetovalec je delal že v štabih Richarda Nixona in Ronalda Reagana.

Neskromni obeti

Predsednik Showtima David Nevins je ob objavi napovedi serije pripomnil: "Trk med mediji in politiko je v več pogledih oblikoval svet, v katerem živimo danes. Ta fenomen je bil na filmu upodobljen že večkrat, na primer v liku Charlesa Fosterja Kana, njegovo novodobno utelešenje pa je vzpon in padec Rogerja Ailesa. Z Russllom Crowom v glavni vlogi bo to serija, ki bo odločilna za to obdobje."

Uradni datum premiere sicer še ni bil napovedan, je pa revija Vanity Fair poročala, da sta pilotno epizodo skupaj spisala Gabriel Sherman in Tom McCarthy, scenarist z oskarjem nagrajene drame V žarišču.

