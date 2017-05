S konvencijo Sveta Evrope nad nezakonito trgovanje in uničevanje kulturnih dobrin

19. maja začetek podpisovanja konvencije

3. maj 2017 ob 20:26

Strasbourg - MMC RTV SLO/STA

"Nova konvencija označuje pomemben korak v naših poskusih boja proti čezmejnemu organiziranemu kriminalu in terorističnim skupinam," je med drugim ob sprejemu nove konvencije Sveta Evrope povedal njegov generalni sekretar Thorbjorn Jagland.

Svet Evrope je namreč danes sprejel novo konvencijo o preprečevanju in boju proti nezakonitemu trgovanju ter uničevanju kulturnih mest. Dokument bo lahko podpisala katera koli država, z njim pa želi Svet Evrope vzpostaviti mednarodno sodelovanje v boju proti zločinom, ki uničujejo svetovno kulturno dediščino.

Na črnem trgu navržejo več zgolj orožje in mamila

Nezakonito trgovanje s kulturnimi dobrinami je večmilijardni posel. Po podatkih mednarodnih organizacij, kot je Organizacija združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco), je trgovanje s kulturnimi dobrinami tretji najdobičkonosnejši mednarodni posel. Pred njim sta le nezakonito trgovanje z orožjem in mamili.

"Ne moremo več stati in gledati uničevanja zgodovinskih mest ter tihotapljenja dragocenih kulturnih dobrin. Nova konvencija označuje pomemben korak v naših poskusih boja proti čezmejnemu organiziranemu kriminalu in terorističnim skupinam. Pozivam države, da čim prej podpišejo in ratificirajo konvencijo," je dejal generalni sekretar Sveta Evrope Thorbjorn Jagland.

Konvencijo bodo države lahko začele podpisovati 19. maja v Nikoziji na Cipru, ko bo tam zasedal odbor ministrov Sveta Evrope, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

P. G.