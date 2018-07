S piranske plaže na obalo Draga Tršarja

Razstava Morje ob morju v Piranu

6. julij 2018 ob 10:21

Piran - MMC RTV SLO, STA

V Mestni galeriji Piran vas s plaže vabi razstava Morje ob morju, ki bo predstavila bogat cikel plastik in risb akademskega kiparja Draga Tršarja na temo morja.

Razstava, ki bo na ogled do 26. avgusta, je del medinstitucionalnega projekta sedmih slovenskih galerij Monument - Drago Tršar, s katerim obeležujejo Tršarjevo 90-letnico.

Projekt vodi in koordinira Moderna galerija v Ljubljani. Združuje serijo preglednih in tematsko raznolikih razstav skorajda po vsej Sloveniji, začel se je na umetnikov rojstni dan 27. aprila 2017 in bo trajal do druge polovice tega leta, so zapisali v Obalnih galerijah Piran.

Morje, večni Tršarjev izziv

Drago Tršar velja za enega najpomembnejših in najplodnejših predstavnikov modernizma na Slovenskem. Obalne galerije Piran so svoje osrednje razstavišče namenile njegovemu bogatemu ciklu plastik in risb na temo morja. Morje kot podoba, izkušnja ali dogodek, kot estetsko likovna spodbuda, namreč ostaja z večjimi in manjšimi presledki večen izziv Tršarjevi oblikovni plastični imaginaciji, ki jo najpogosteje uresničuje v bronu in keramiki.

Tudi popolnoma sveže stvaritve

Osnova za pripravo tematske razstave z naslovom Morje ob morju so bila dela, evidentirana v umetnikovem ateljeju v Fiesi pri Piranu, ki zajemajo obdobje od 70. let minulega stoletja do danes, morska tematika pa se pojavlja že tudi pred tem obdobjem. Zadnji risbi je avtor ustvaril aprila in maja letos. V jedru pričujoče zbirke so bronaste in keramične skulpture malega in srednjega formata, risbe na papirnati podlagi, najpogosteje na japonskem papirju, nekaj pa je tudi slikarskih platen.

Kot so še zapisali v Obalnih galerijah Piran, namen tako zasnovanega projekta ni zgolj poklon umetniku, ampak kar se da celosten pregled njegove dolgoletne ustvarjalnosti, ki se ponuja na ogled tako strokovni, kot širši javnosti. Projekt nastaja v tesnem sodelovanju z umetnikom in njegovo družino.

A. J.