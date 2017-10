Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nagrado oblikovanje leta 2017 je žirija namenila smučem Ibex 84 Tactix, ki so jih oblikovali pri Gigodesignu (proizvajalec Elan). Foto: Organizator Častno priznanje v kategoriji oblikovanje leta je žirija namenila Mobilni gokart progi oblikovalcev Simetrija. Foto: Organizator Nagrado interier leta v kategoriji zasebni interier je dobil projekt Proti soncu - podstrešno stanovanje v meščanski hiši biroja Superform. Foto: Miran Kambič Nagrado interier leta v kategoriji javni interier je žirija namenila prenovi osrednje avle Banke Slovenije, katere avtorji so študenti iz seminarja Jurija Sadarja na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani ter Sadar + Vuga arhitekti. Foto: Miran Kambič Nagrado brezčasno slovensko oblikovanje je za ročno izdelan nakit prejela Miša Jelnikar. Foto: Bojan Brecelj Dodaj v

S podelitvijo oblikovalskih nagrad se je začel 15. Mesec oblikovanja

Strokovna znanja bodo izmenjali na okroglih mizah

17. oktober 2017 ob 21:04

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Mestu oblikovanja Slovenija v Ljubljani se je nocoj s podelitvijo nacionalnih oblikovalskih nagrad začel 15. Mesec oblikovanja. Pod sloganom Napredek se bodo odvila številne razstave in predavanja.

Organizator Zavod Big kot novost letošnje izdaje izpostavlja velik poudarek na povezovanju kreativnih industrij z gospodarstvom. Kot so zapisali, sta v ospredju dve hitro rastoči panogi, ki za Slovenijo nedvomno predstavljata velik razvojni potencial - les in turizem.

Nagrado brezčasno slovensko oblikovanje je za ročno izdelan nakit prejela Miša Jelnikar. Njen nakit je vedno vrhunsko izdelan, preprosto izrazen in do te mere oseben, da je na njem očiten oblikovalkin pečat, piše v utemeljitvi.

Oblikovanje leta 2017

Nagrado oblikovanje leta 2017 je žirija namenila smučem Ibex 84 Tactix, ki so jih oblikovali pri Gigodesignu (proizvajalec Elan), saj po njenem prepričanju pomenijo inovativen, tehnološko in oblikovalsko dovršen ter uporabniku prijazen izdelek.

Častno priznanje v tej kategoriji je žirija namenila Mobilni gokart progi oblikovalcev Simetrija in naročnika Ensol 360, ki je oblikovana tako, da jo je zloženo mogoče z enim samim kontejnerjem prestaviti na primerno lokacijo, kar je odličen odgovor na zahteve sodobnega časa po mobilnosti. Posebno priznanje pa je šlo podjetju Gorenje za vztrajno uveljavljanje visokokakovostnega oblikovanja na področju bele tehnike.

Interier leta

Nagrado interier leta v kategoriji javni interier je žirija namenila prenovi osrednje avle Banke Slovenije, katere avtorji so študenti iz seminarja Jurija Sadarja na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani ter Sadar + Vuga arhitekti. Kot je zapisala, nova ureditev avle navdušuje na več ravneh.

Nagrado interier leta v kategoriji zasebni interier je namenila projektu Proti soncu - podstrešnemu stanovanju v meščanski hiši biroja Superform. Stanovanje po njenih besedah navdušuje zaradi svojih izčiščenih in jasnih konceptualnih potez. V tej kategoriji je žirija izbrala še finalista - projekt Ko stara garaža postane udoben dom ekipe Celovito.

Perspektivni dosežki mladih talentov

Podelili so tudi nagrade perspektivni za prepoznavne dosežke mladih talentov, in sicer štiri na področju industrijskega oblikovanja, dve na področju arhitekture ter štiri na področju modnega oblikovanja.

V sklopu Meseca oblikovanja je na ogled tudi več razstav. Na razstavi Zvezde oblikovanja se predstavljajo dosedanji nagrajenci v kategoriji oblikovanje leta. Kot so zapisali organizatorji, so jim želeli dati priložnost, da predstavijo svoje izdelke in razvoj kreativnih idej danes. Razstava Perspektivni pa je namenjena prejemnikom nagrad preteklih let v istoimenski kategoriji, ki na njej prav tako predstavljajo svoje nove izdelke in napredek zadnjih let.

Razstava Znamke in znamenja

Mednarodna razstava Znamke in znamenja predstavlja svetovni izbor izvirnih, inovativnih, dobro oblikovanih izdelkov s področja produktnega oblikovanja. Osrednja tema letošnje razstave je Igrače za majhne in velike otroke. Razstava Lesena ikona 2017 pa prikazuje različne načine rabe lesa - od manjših izdelkov, do pohištva, lesenih hiš in javnih poslovnih zgradb.

Mesec oblikovanja bo med drugim ponudil še festivala Lesena ikona 2017 s spremljevalnim tehnološko-lesarskim sejmom in Kreativni turizem 2017 s spremljevalnim poslovno-turističnim sejmom. Sklenil se bo 17. novembra.

