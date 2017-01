S pomladjo bo zacvetela tudi sveža podoba Arheološkega parka Simonov zaliv

Od brezplačnih potopov do izobraževalnih kovčkov

25. januar 2017 ob 15:08

Izola - MMC RTV SLO/STA

Pomlad bo prinesla povsem novo preobleko za Arheološki park Simonov zaliv, do česar bo prišlo dejavnostim v sklopu projekta Arheologija za vse (AS).

Ob izteku projekta, ki so ga s partnerji začeli izvajati pred dvema letoma, so na današnji novinarski konferenci predstavili tudi njegove rezultate. Poleg novega centra za obiskovalce bodo nudili številne nove vsebine. Po besedah dekanke koprske Fakultete za humanistične študije (FHŠ) in vodje projekta Irene Lazar, so tako uspeli vzpostaviti interpretacijski center, ki bo nadgradil in predstavil na arheološko najdišče vezane vsebine.

Do ostankov pristanišča skozi podvodni poligon

V okviru projekta so uspeli konservirati in na novo predstaviti ostanke rimske vile in mozaikov, na samem najdišču pa so kot prvi tovrstni primer pri nas vzpostavili podvodni poligon za oglede ostankov pristanišča.

Širok je tudi obseg t. i. mehkih vsebin, ki bodo obiskovalcem omogočile povečanje izkustvenih doživljajev, od brezplačnih potopov do izobraževalnih kovčkov ter delavnic in predavanj, s katerimi bodo nadaljevali tudi v tem letu. Obiskovalcem bo na voljo tudi avdiovodnik v štirih jezikih, poskrbeli pa so tudi za osebe s posebnimi potrebami. Pripravili so denimo prav posebne tipne tlorise za slepe, je še povedala Lazarjeva.

Nepričakovana odkritja

Predstojnica Inštituta za dediščino Sredozemlja Alenka Tomaž je izpostavila, da so v sklopu projekta kot posledica raziskovalnega dela za potrebe konserviranja mozaikov pridobili tudi nova znanja o sami vili. Sem sodita denimo odkritje polikromnih fresk in mozaika v motivu, kakršnega doslej še niso poznali.

Po besedah Tomaževe bosta Inštitut in FHŠ še naprej delala v smeri razvijanja arheološkega parka. Prijavili so več projektov, ki so še v fazi ocenjevanja, medtem pa so že uspeli pridobiti mednarodni projekt v sodelovanju s partnerji s Hrvaške in Črne gore. Gre za projekt promocije podvodnih arheoloških parkov vzdolž Jadrana, kar "pomeni, da bo od Črne gore do skrajnega severa vzpostavljena turistična pot predvsem za tiste, ki si želijo spoznavanja podvodne arheološke dediščine," je pojasnila Alenka Tomaž.

Z novimi kolesarskimi in peš potmi ter pomorsko potjo rimskih vil vzdolž slovenske obale ponujajo tudi vsebine, ki bodo omogočale boljšo vključitev parka v kulturno in turistično ponudbo.

