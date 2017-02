Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Eno od del v seriji S telesom razumem. Foto: Marko Tušek Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

S Skritimi telesnostmi se Rajko Apollonio vrača na začetek ustvarjanja

Razstava v Ljubljani bo na ogled do 21. marca.

15. februar 2017 ob 14:01

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V Bežigrajski galeriji 1 bodo odprli razstavo slik Rajka Apollonia Skrite telesnosti, ki jo sestavljata seriji slik Bodi zame ti nož in S telesom razumem.

Razstava zajema umetnikova dela v obdobju med letoma 2013 in 2016, po besedah kustosa Miloša Bašina pa dela spominjajo na začetke umetnikovega ustvarjanja v sredini 80. let prejšnjega stoletja in na nekatere cikle slik ali posamezna dela, ki jih je naslikal po letu 2000. V seriji Bodi zame ti nož sta telesi ženske in moškega vidni, v seriji S telesom razumem, ki je bila lani na ogled v koprski Galeriji Meduza, pa telesi že izginjata in se stapljata z neskončnimi modrinami na slikarskih površinah.

Kot je še zapisal Bašin, sta dela Apollonia vedno zaznamovali poltema in zastrtost upodobljenih pokrajin, modrina v ozadju njegovih podob pa se je pojavljala samo v določenem delu njegovih zgodnejših slik, ko jo je uporabljal kot fragment oddaljenega temnejšega neba.

Apollonio je v letih 1976—1981 študiral na Akademiji lepih umetnosti v Firencah in Benetkah, svoje delo pa je predstavil na številnih samostojnih in skupinskih razstavah doma in v tujini.

K. T.