Sadar + Vuga XX: Arhitektura, ki "sooblikuje slovensko kulturno dediščino"

Dokumentarec Damjana Kozoleta ob 20-letnici biroja

4. april 2017 ob 12:17

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Sadar in Vuga sta svoj arhitekturni biro ustanovila leta 1996, po zmagah na arhitekturnih natečajih za novo stavbo Gospodarske zbornice Slovenije in osrednji del Narodne galerije.

Kot piše v sporočilu za javnost, biro "od tedaj ustvarja kakovostno in zapomnljivo arhitekturo z velikim vplivom tako na sodobnike kot tudi na generacije mlajših arhitektov in s tem sooblikuje slovensko kulturno dediščino".

Med ostalimi prepoznavnimi projekti biroja Sadar + Vuga so poleg že omenjenih razstavni salon podjetja Arcadia Lightwear (Ljubljana, 2000), ljubljanska stanovanjska kompleksa Kondominij Trnovski pristan (2004) in Gradaška (2007) ter Center za nadzor zračnega prometa (Brnik, 2013). Biro je bil poleg tudi pri načrtih za na koncu neizvedeni projekt Mariborskega kulturnega središča (MAKS) in z drugimi deležniki sodeloval pri realizaciji Kulturnega središča evropskih vesoljskih tehnologij (Vitanje, 2012).

Preko povezovanja s tujimi biroji in sodelovanjem na mednarodnih natečajih je biro iskal tudi večja naročila v tujini. Sem med drugim sodi realizacija večje urbanistične poteze novega šolskega kampusa v Gentu, prejel pa je tudi prvo nagrado za izgradnjo novega Ustavnega sodišča in sodniške šole v Tirani (skupaj s PRG*BR).

Leta 2006 so Sadar Vuga arhitekti s projektom Formula nova Ljubljana predstavljali Slovenijo na Beneškem arhitekturnem bienalu. Arhitekta Sadar in Vuga sicer opravljata tudi profesorski funkciji ter predavata na konferencah in simpozijih. O arhitekturi Sadar + Vuga so bile izdane tudi štiri monografije.

Štiri pomembnejše "petletke"

V Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma bodo drevi premierno prikazali dokumentarni film Sadar + Vuga XX, ki ga je o slovenskih arhitektih Juriju Sadarju in Boštjanu Vugi in njunem biroju režiral Damjan Kozole. Film gledalce vodi skozi štiri ključna obdobja delovanja arhitekturnega biroja, ustanovljenega leta 1996.

Na vprašanje, kako je prišlo do sodelovanja s Kozoletom in nastanka dokumentarca, so iz biroja odgovorili, da so se pogovori o nastanku filma z režiserjem začeli lani, ko so obeleževali 20. obletnico obstoja.

"Osnovna režiserjeva misel je bila, da je v Sloveniji premalo dialoga o sodobni arhitekturi. Sadar + Vuga, eden vidnejših in vplivnejših arhitekturnih birojev pri nas s široko domačo in tujo produkcijo je bil za režiserja zanimivo izhodišče za poglobljen 'film-esej', ki je tekom leta dozorel s snemanjem intervjujev z ustanoviteljema biroja, domačimi in tujimi arhitekturnimi kritiki, kolegi arhitekti, kuratorji in mestnimi odločevalci; z obiskom večjih realizacij ter s pregledom obširnega arhiva biroja," so pojasnili.

Film Sadar + Vuga XX je strukturiran okoli štirih pomembnejših obdobij, "petletk", v katerih je biro deloval: "Okoli entuziastične tranzicijske dobe, številnih realizacij v obdobju gospodarske rasti, kasnejše ekonomske krize, ki se najbolj kaže v projektu Stožice in ponovne vzpostavitve biroja preko iskanja novih priložnosti."

Film je nastal v produkciji Vertiga brez zunanjih sofinancerjev. Sprva bo distribuiran na festivalih arhitekturnih filmov, na slovenskih in tujih festivalih arhitekture ter v strokovnih institucijah po svetu. Potekajo tudi pogovori, da bi ga prikazala TV Slovenija. Nato bo prosto distribuiran preko spleta, saj si v biroju želijo, da doseže široko občinstvo.

