Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Ker se Igra prestolov počasi približuje svojemu dolgo napovedovanemu koncu, HBO seveda išče način, kako najlažje raztegniti svojo z naskokom največjo uspešnico. Očitno so se odločili za spin-off. Foto: IMDb HBO-jev cilj je, najti vsaj en scenarij, ki bi lahko prevzel štafeto uspeha Igre prestolov. Foto: IMDb Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Saga gre naprej: HBO širi svet Igre prestolov

Poskrbeli bodo, da bo kura še naprej nesla zlata jajca

5. maj 2017 ob 10:49

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kabelska televizija HBo je podpisala pogodbe s štirimi različnimi scenaristi, ki bodo poskusili napisati svojo vizijo obzgodbe (ang. spin-offa) za nadaljevanko Igra prestolov.

Scenaristi pri svojem delu niso pod časovnim pritiskom. "Vzelim si bomo toliko časa, kolikor ga bodo pisci potrebovali, projekt pa bomo ovrednotili šele, ko dobimo scenarije, kar je naša stalna praksa," je v imenu HBO-ja potrdil predstavnik za stike z javnostjo.

Štirje scenaristi v igri so Max Borenstein (Kong: Otok lobanj), Jane Goldman (Kingsman: Tajna služba), Brian Helgeland (Legend) in Carly Wray (Oglaševalci, The Leftovers). Goldmanova in Wrayeva bosta - sicer ločeno - sodelovali z avtorjem originalne sage, Georgeom R. R. Martinom.

Izvršna producenta Igre prestolov Dan Weiss in David Benioff bosta bedela tudi nad novimi projekti, tako kot Martin, ki pa v nobenem primeru ne bo scenarist kakšne nove HBO-jeve vsebine. Tudi dosedanja glavna scenarista Weiss in Benioff sta si očitno zaslužila HBO-jev blagoslov za odmor: "Podpiramo njuno odločitev za zasluženi odmor od pisanja o Westerosu, ko dokončata osmo sezono."

Nova obzgodba Igre prestolov - najbolj gledane nadaljevanke v zgodovini HBO-ja - je predmet ugibanj že nekaj let. V zadnjih mesecih je kolesje počasi začelo mleti: mreža je začela interno iskati pisce, ki bi znali razviti nove ideje na podlagi Martinove neverjetno uspešne sage. Urednik programskih vsebin Casey Bloys je še lani na vprašanja v zvezi s tem odgovarjal zadržano: "O tem smo se pogovarjali. Načeloma ideji ne nasprotujem. Seveda pa bo moralo v ustvarjalnem smislu funkcionirati. V tem trenutku še nimamo kakih oprijemljivih načrtov."

Nove epizode šele sredi poletja

Sedma sezona Igre prestolov na male zaslone prihaja 16. julija. Praviloma smo nam nove epizode začeli odmerjati v aprilu (HBO se še vedno drži pravila ene epizode na teden), a so bili letos prisiljeni podaljšati snemanje, da so dobili vreme, kakršnega je narekovala produkcija. Nova sezona bo imela pičlih sedem epizod, osma in zadnja, ki sta jo Weiss in Benioff že začela pisati, pa nekje med šest in osem.

Pesem ledu in ognja se še ni izpela

Zadnja predvajana sezona je pritegnila rekordno število gledalcev: 8,9 milijonov na dan premiere vsake epizode, kar je ogromno, če upoštevamo, da ima HBO veliko manjšo bazo gledalcev kot klasične kabelske televizije. Povprečje za šesto sezono je bilo okrog 23 milijonov gledalcev na vseh platformah skupaj.

A. J.