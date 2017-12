Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Božični napev je nastal v vasici Oberndorf blizu Salzburga. Kaplan Joseph Mohr je pred božičnim večerom leta 1818 ugotovil, da orgle, ki bi morale zadoneti ob polnoči, ne igrajo več. Hitro je napisal verze pesmi Tiha noč in poprosil učitelja Franza Xaverja Gruberja, da napiše melodijo. Ta je navdih našel pri Mozartovi skladbi za pihala. Zvečer pa jo je ob petju spremljal s kitaro. Foto: EPA Božični napev je poslovenil Jakob Aljaž, ki je bil tudi skladatelj. Foto: Wikipedia Dodaj v

Salzburg ob dvestoletnici napeva Sveta noč: Pesmi želimo dati domovino

Pesem bo drugo leto dobila muzikal in razstavo

24. december 2017 ob 13:23

Salzburg - MMC RTV SLO, STA

Prihodnje leto bo minilo natanko dvesto let, odkar so prvič zapeli praznično pesem Sveta noč, blažena noč, stalnico božičnih praznovanj po svetu. Prvič je pesem zadonela leta 1818 v cerkvi sv. Nikolaja v Oberndorfu severno od Salzburga, kjer bodo obletnico zaznamovali z več dogodki.

Besedilo pesmi je napisal Joseph Mohr, kaplan v tamkajšnji cerkvi, za uglasbitev pa se je obrnil na učitelja Franza Xaverja Gruberja, ki je v Arnsdorfu nadomeščal organista. Zaprosil ga je, naj na njegovo pesem spiše primerno melodijo za dva glasova z zborom in za kitarsko spremljavo (saj so bile orgle pokvarjene).

Melodija je tedaj navdušila rečnega kapitana in njegovo družino, danes jo pozna ves svet, pojejo pa jo v več kot 200 različnih jezikih. Na predbožični večer, 24. decembra, vsako leto cerkev v Oberndorfu obišče več tisoč ljudi.

Avstrijska zvezna dežela Salzburško vidi v obletnici priložnost, da bi se še bolj mednarodno uveljavila kot dežela, iz katere pesem izvira. Deželni glavar Wilfried Haslauer vidi v tem priložnost, da "dajo pesmi domovino". Pesem sicer prepevajo po vsem svetu, vendar jo le redko povezujejo s Salzburgom kot njeno izvorno deželo, pa temu dodaja poslovni direktor Salzburškega turizma Leo Bauernberger.

Med osrednjimi dogodki zaznamovanja obletnice napovedujejo razstavo Sveta noč v devetih krajih, povezanih s pesmijo. Svoje poglede nanjo bodo s svojimi muzeji prispevali Arnsdorf, Oberndorf, mesto Salzburg, Hallein, Wagrain, Mariapfarr, Hintersee, Hochburg-Ach v Zgornji Avstriji in Fügen na Tirolskem. Razstava bo na ogled od 29. septembra 2018 do 3. februarja 2019, zanjo bosta na voljo enotna vstopnica in možnost prevoza z avtobusom ali vlakom.

Čez slabo leto premiera muzikala

Salzburško deželno gledališče bo k obletnici prispevalo muzikal Moja sveta noč. Za glasbo je zadolžen skladatelj John Debney, besedilo je napisala Hannah Friedman. Premiera je predvidena 24. novembra prihodnje leto, po 12 ponovitvah pa bi muzikal lahko odšel tudi na turnejo.

