Samostojni film o Črni vdovi naposled dobil režiserko

Nalogo so zaupali Cate Shortland

13. julij 2018 ob 13:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

Od prve najave samostojnega filma o Črni vdovi, ki se je doslej pojavljala le v skupnih podvigih Maščevalcev, so se modre glave studia Marvel menda sestale z več 70 potencialnimi režiserji.

Zdaj je odločeno, Črno vdovo bo režirala Avstralka Cate Shortland, ki smo jo tudi pri nas spoznali po zaslugi liffovskih projekcij intimne družinske drame iz časa nacizma, Lore (2012). V akcijskem blockbusterju o Črni vdovi, ki bo žanrsko najbrž ubral povsem drugačen ton in tempo, bo naslovno vlogo seveda igrala Scarlett Johansson.

Dokončna odločitev tako pomeni zaključek leto dni trajajočih avdicij in intervjujev: studio se je v iskanju idealne osebe pogovarjal z okrog 70 kandidati. Od vsega začetka je bilo znano, da bodo skušali najti režiserko, čeprav je bilo v igri tudi nekaj njihovih moških kolegov.

V juniju se je seznam kandidatk skrčil na zadnjo trojico: poleg Shortlandove sta bili v igri še Amma Asante (Belle, A United Kingdom) in Maggie Betts (Novitiate). Tik za njimi je imel studio v mislih še Melanie Laurent (Galveston) in Kimberly Peirce (Boys Don't Cry).

Scarlett navijala za Shortlandovo

Morda se je tehtnica v prid Cate Shortland nagnila zato, ker se je zanjo borila Johanssonova, ki je režiserkina oboževalka. Všeč ji je bilo, kako je Avstralka prikazala lik protagonistke Lore, najstnice iz vplivne nacistične družine, ki mora po padcu režima svoja bratca in sestrico obvarovati pred prihajajočimi zavezniškimi silami. Shortlandova se je sicer lani predstavia še s srhljivko Berlin Syndrome, v kateri je nastopila Teresa Palmer.

Tudi scenarij v ženskih rokah

Najnovejšo različico scenarija za Črno vdovo je spisala Jac Scaeffer, ki je napisala tudi scenarij za prihajajočo "žensko" adaptacijo klasične ameriške komedije Umazane in pokvarjene barabe (Dirty Rotten Scoundrels). Projekt je bil najprej naslovljen Nasty Women, pozneje pa so ga prekrstili v The Hustle (2019).

O zapletu novega filma seveda še ne vemo ničesar, neuradno pa velja, da se bomo vrnili v čas pred prvim filmom o Maščevalcih in izvedeli, kako je ruska vohunka Natasha Romanoff postala superjunakinja.

Črni vdovi sicer ne bo pripadel naziv prve Marvelove superjunakinje z lastnim filmom - še pred njo marca 2019 v kinematografe prihaja Stotnica Marvel (Captain Marvel), ki jo igra Brie Larson.

Del osnovne postave Maščevalcev

Lik Črne vdove smo prvič spoznali v Iron-Manu 2, potem pa seveda v prvih dveh delih Maščevalcev ter v dveh filmih o Stotniku Amerika: Zimski vojak in Državljanska vojna. V letošnjem spektaklu Brezmejna vojna, ki je imel orjaški davek na življenja Marvelovih junakov, je Črna vdova celo preživela. Zanimanje za njen lik je bilo od nekdaj prisotno: anketa portala Fandango je leta 2016 pokazala, da bi od vseh Maščevalcev, ki še nimajo samostojnega filma, ljudje najraje videli prav njenega.

A. J.