Samuel L. Jackson: Temnopolti Britanci "kradejo" vloge Afroameričanom

Zamujene priložnosti za "brate iz Amerike"

9. marec 2017 ob 13:25

Los Angeles - MMC RTV SLO

Samuel L. Jackson je kritiziral vodje kastinga, ki za vloge v ameriških filmih na temo medrasnih odnosov najemajo temnopolte britanske igralce.

V pogovoru za newyorško radijsko postajo Hot 97 je Jackson izjavil, da bi bila satirična grozljivka Zbeži! (Get Out!) v režiji Jordana Peela, v kateri britanski igralec Daniel Kaluuya igra Afroameričana, ki postane žrtev liberalnega rasizma, lahko veliko boljša z ameriškim igralcem v glavni vlogi.

"Daniel je odrasel v državi, kjer so zveze med ljudmi različnih ras že sto let nekaj čisto običajnega. Kako bi se brat iz Amerike znašel v tej vlogi? Nekatere stvari so univerzalne, a vse ne," je razmišljal igralski veteran, ki trenutno promovira svoj novi film Kong.

(Režiser Peele, tudi sam del ameriške skupnosti temnopoltih, je sicer v pogovoru za Observer priznal, da najprej ni želel Britanca v glavni vlogi, "ker je osrednja tema filma reprezentacija afroameriške izkušnje", a nato dodal, da ga je Kaluuya prepričal na avdicijah in so se vsi njegovi dvomi razblinili.)

"Britanci so cenejši in klasično izobraženi"

Jackson je nadaljeval s primerom zgodovinske drame Selma, v kateri vlogo Martina Luthra Kinga igra Britanec David Oyelowo: "V Ameriki je nekaj bratov, mi bi lahko igrali v tem filmu in bi drugače razumeli, kako King razmišlja."

Na vprašanje, zakaj toliko temnopoltih britanskih igralcev dobiva ameriške vloge, je bil neposreden: "Cenejši so od nas, to je nekaj. Pa tudi agenti za kasting mislijo, da so bolje izurjeni, ker imajo pač klasično izobrazbo."

(Ava DuVernaye, ki je režirala Selmo, je pred časom povedala, da so mnogi britanski igralci tako uspešni v ZDA, ker imajo odrske izkušnje, ameriški sistem pa je bolj usmerjen v komercialno delo.)

Na komentarje Samuela L. Jacksona se je na Twitterju odzval zvezdnik Vojne zvezd, temnopolti britanski igralec John Boyega: "Črni Britanci proti Afroameričanom. Neumen konflikt, za katerega res nimamo časa."

"V Ameriki s tem živimo vsak dan"

Debata pa se vseeno razvija še naprej, oglasili so se tudi nekateri afroameriški igralci , ki pravijo, da gre pri najemanju Britancev za še eno obliko rasne diskriminacije. Devere Rogers, 29-letni igralec, ki je nastopil v Talentih v belem, je tako povedal: "Ko gre za zelo specifične ameriške zgodbe, se zdi to kot nekakšna klofuta skupnosti temnopoltih. Kot da Američani ne bi znali povedati lastnih zgodb?"

Svoje je dodala še igralka in dramatičarka Stacy Amma Osei-Kuffour, ki pravi, da je še posebej boleče poslušati britanske igralce, ki govorijo o tem, kako so se pripravljali na kakšno od svojih "ameriških" vlog: "Mi, ameriški igralci, imamo to že v sebi. Vsak dan živimo s policijskim nasiljem in vsak dan na lastni koži izkusimo, kakšen je odnos do temnopoltih v Ameriki." A hkrati dodaja, da problematika najemanja britanskih igralcev nikakor ni največja težava, s katero se soočajo. "Ko vidim Davida Oyelowa v ameriškem filmu, sem preprosto vesela, da so temnopolti predstavljeni," je sklenila.

Pri Guardianu so navedli še nekaj britanskih igralcev, ki so se v zadnjem času proslavili z zelo ameriškimi vlogami: Naomie Harris, denimo, je bila za vlogo mame samohranilke in odvisnice iz miamijskega geta v Mesečini letos nominirana za oskarja za najboljšo stransko vlogo, Chiwetel Ejiofor je pred leti blestel v epu 12 let suženj, filmu še enega temnopoltega Britanca v Hollywoodu, režiserja Steva McQueena. Omeniti velja gotovo tudi Thandie Newton, ta hip zvezdnica HBO-jevega Westworlda.

A. K.