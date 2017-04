Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Lia Ujčič je s točko Ko ob mojih nogah drema tiger žirijo prepričala z izjemno bogatim plesnim vokabularjem, poleg tega pa bo projekt predstavila še na Opusu 2018 in na letošnji Fronti sodobnega plesa. Foto: Jure Kravanja Ana Cvelfar, ki se je v svoji miniaturi poslavljala od sanj, in Filip Štepec, ki je s svojo točko sporočal, da so solze edina sled sanj, sta vsak na svoj avtorsko specifičen način prepričala žirijo tako z izvedbo kot idejo svoje plesne miniature, prav tako pa sta žirijo z avtorskim vokalnim vokabularjem in jasno realizirano idejo navdušila Ida Hørlyck Thomsen in Mufutau Yusuf (na fotografiji). Foto: Jure Kravanja Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Sanjaj in to uresniči: V Celju izbrali najboljše mlade plesalce

Nagrade so podelili v več kategorijah

18. april 2017 ob 09:07

Celje - MMC RTV SLO

V soboto je v Celju, natančneje v Slovenskem ljudskem gledališču in Plesnem forumu, potekalo 9. mednarodno tekmovanje mladih plesnih ustvarjalcev OPUS 1 – Plesna miniatura 2017.

Med 27 vrhunskimi plesnimi točkami na temo Sanjaj in to uresniči sta v skupini plesalcev, rojenih med letoma 1993 in 1997, slavili točki Promoqueen danske plesalke Ide Hørlyck Thomsen in Homo Absconditus, ki ga je odplesal Mufutau Yusuf s salzburške Eksperimentalne akademije za ples (SEAD), v skupini plesalcev, rojenih med 1998 in 2002, pa točki Saje Ane Cvelfar iz Plesnega foruma Celje in Rad bi kradel zvezde Filipa Štepca iz KD Qulenium. Vse štiri točke so dobile naziv najboljše miniature v celoti. Plesalce je ocenjevala žirija v sestavi Aleksandra Janeva Imfeld, Katrin Roschangar in Boštjan Antončič.

Na tekmovanju, ki sta ga organizirala Javni sklad republike Slovenije za kulturne dejavnosti in Območna izpostava JSKD Celje, pa so bile podeljene tudi druge nagrade. V skupini plesalcev, rojenih med letoma 1993 in 1997, je nagrado za najboljšo idejo prejela April Veselko iz Plesne izbe Maribor za miniaturo Bodi telo. Z raziskovanjem sanj telesa je plesalka oblikovala sanjske gibalne prizore in jih povezala v senzibilno in domiselno sanjsko miniaturo. Najboljša plesna izvedba je postala točka Lie Ujčič iz Plesnega studia L A I Ko ob mojih nogah drema tiger, ki je žirijo prepričala z izjemno bogatim plesnim vokabularjem, nagrado generacijske komisije, bon za poletno plesno šolo 2017 v vrednosti 100 evrov, pa je prejel Adriano Bolognino iz Italije s točko Off from me.

V kategoriji plesalcev, rojenih med letoma 1998 in 2002, sta nagrado za najboljšo idejo dobili plesalki Maša Radi in Klara Drnovšek Solina iz Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana s točko Živim, dokler bleščim, v kateri sta se spraševali, ali so sanje resnično osebne ali pa le posledica sistema in družbe. V kategoriji Najboljša plesna izvedba se je najbolj izkazala Nika Špekuljuk iz hrvaške Škole suvremenog plesa Ane Maletič z miniaturo Somnia, ki sta jo po besedah žirije odlikovali prepričljivost in tehnična brezhibnost, nagrado generacijske komisije pa je dobila Tara Ferbežar Felgner s točko SANJATI želeti si.

Poleg omenjenih nagrad je žirija v sestavi: Maja Kalafatić, Natasa Tovirac in Nina Meško izbrala še prejemnika produkcijske nagrade za realizacijo novega projekta, ki bo imel premiero na Opusu 2018. Tudi to je prejela Lia Ujčič za točko Ko ob mojih nogah drema tiger.

Umetniški direktor mednarodnega festival Front@ sodobnega plesa Matjaž Farič pa je izbral plesne miniature, ki bodo predstavljene na 12. Front@ festivalu 2. septembra letos v Murski Soboti. Na festival so se uvrstile naslednje miniature: Ida Hørlyck Thomsen (Danska): Promoqeeen; Johana Pocková, Samuli Emery (Finska, Češka): Turned away faces; Plesna izba Maribor (Slovenija) – April Veselko: Bodi telo / Be body; Plesni studio L A I (Slovenija) – Lia Ujčič: Ko ob mojih nogah drema tiger / While the tiger is napping on my feet; SEAD - Salzburg experimental academy of dance – Mufutau Yusuf (Nigerija, Irska): Homo Absconditus in Samuli Emery (Finska): Sub.

A. K.