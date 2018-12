Jugoslovansko dramsko gledališčegostuje v Cankarjevem domu z dvema predstavama. Drevi bo uprizorilo Einsteinove sanje v režiji Slobodana Unkovskega, v petek pa Naključno smrt nekega anarhista (na posnetku) v režiji Maje Maletković. Foto: Cankarjev dom Naključna smrt nekega anarhista je skorajda neštetokrat uprizorjena drama še enega Nobelovega nagrajenca, italijanskega dramatika Daria Foja. Njegova najbolj uprizarjana igra za masko komedije skriva svet korupcije, političnih likvidacij in sovraštva. Foto: EPA Dogajanje Einsteinovih sanj je postavljeno v leto 1933, ko Einstein na begu pred nacisti potuje v Ameriko. Posamični prizori so postavljeni tudi v Bern v letu 1905, kjer se je v mladosti ukvarjal z deli, ki so napovedovala razvoj njegove relativnostne teorije. Sanjski in resnični junaki iz različnih časovnih obdobij se srečajo na simbolični ladji, ki polna beguncev, na poti pred nacizmom, pluje v Ameriko. Foto: Cankarjev dom Sorodne novice Labodji spev Daria Foja: poklon ženskam Umrl je nobelovec Dario Fo, pripovedovalec zgodb

Sanjajoči Einstein in mrtvi anarhist: v gosteh je Jugoslovansko dramsko gledališče

Predstavi drevi in v petek v Cankarjevem domu

13. december 2018 ob 12:13

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Jugoslovansko dramsko gledališče bo v tem tednu gostovalo v Cankarjevem domu s kar dvema predstavama, in sicer drevi z Einsteinovimi sanjami ter v petek z Naključno smrtjo nekega anarhista.

Einsteinove sanje, ki jih je na oder postavil Slobodan Unkovski, so dramatizacija istoimenskega romana ameriškega fizika in pisatelja Alana Lightmana iz leta 1992. Gre za dveurno pravljično potovanje po času, ki prinaša prizore iz sanj enega največjih mislecev in utemeljitelja relativnostne teorije, Nobelovega nagrajenca Alberta Einsteina.

Veliki um na begu pred morijo nacizma

Dogajanje je postavljeno v leto 1933, ko Einstein na begu pred nacisti potuje v Ameriko. Posamični prizori so postavljeni tudi v Bern v letu 1905, kjer se je v mladosti ukvarjal z deli, ki so napovedovala razvoj njegove relativnostne teorije. Sanjski in resnični junaki iz različnih časovnih obdobij se srečajo na simbolični ladji, ki polna beguncev, na poti pred nacizmom, pluje v Ameriko.

Hkrati z njimi potujejo tudi njihovi spomini, sanje in na dolgem potovanju se različne časovne perspektive začno prepletati, mešati, združevati. Izkaže se, da je prihodnost določena že vnaprej in da človek ni nič več kot zgolj opazovalec lastnega življenja.

Gre za izjemno duhovito in zabavno prepletanje znanosti, umetnosti in kulture, gledališko potovanje skozi čas, ki se spreminja tako na odru, med igralci, kot tudi pri gledalcih samih, so zapisali v CD-ju. Omenimo še, da je roman Einsteinove sanje v slovenščini izšel leta 2011 pri založbi Modrijan v prevodu Anuše Trunkelj.

V predstavi igrajo Dragan Mićanović, Radovan Vujović, Anita Mančić, Branko Cvejić, Nataša Tapušković, Branka Petrić, Marija Vicković, Milena Živanović, Vučić Perović, Marko Grabež, Milica Gojković, Filip Đurić in Joakim Tasić. Dramatizacija je delo Rusomirja Bogdanovskega, dramaturgija Jelene Mijović, scenografijo so podpisali Numen/For use, glasba pa je delo Zlatka Oriđanskega. Ansambel v Ljubljani spremlja tudi režiser predstave Unkovski.

Največkrat uprizarjano Fojevo delo

V petek pa si bo mogoče v CD-ju ogledati še uro in pol trajajočo Naključno smrt nekega anarhista, ki jo je tokrat režirala Maja Maletković. Gre za pogosto uprizarjano dramo italijanskega dramatika Daria Foja, torej še enega Nobelovega nagrajenca. Pravzaprav je to najbolj uprizarjana Fojeva igra, ki za masko komedije skriva svet korupcije, političnih likvidacij in sovraštva.

Velja, da je bilo eno izmed Fojevih navodil, da naj njegova besedila prilagodijo lokalnemu prostoru, v katerem uprizarjajo, kar so ustvarjalci tudi tokrat upoštevali. Zaradi tega je besedilo postalo še bolj neposredno, obogateno z lokalnim humorjem, ter zato še toliko bolj aktualno in neusmiljeno do tistih, ki jih obdeluje. Uprizoritev razkrinka vse norosti, čudaštva in nelogičnosti "smrti nekega anarhista".

Gledalec se tako prek neštetih komičnih zapletov, kombinacij situacijske komedije, bulvarke, farse in satire dokoplje do neizogibnih dejstev obstoja organiziranega kriminala, državne korupcije, političnih umorov, verske nestrpnosti in terorizma, so zapisali v CD-ju.

Predstavo odigra najvitalnejši del ansambla Jugoslovanskega dramskega gledališča, ki ga v naslovni vlogi Norca vodi Nikola Đuričko, ob njem pa so ob dramaturgiji Sare Radojković, na sceni Vere Stanišić, v kostumih Vladislave Joldžić ter ob zvokih Danice Vujošević še Bojan Dimitrijević, Nikola Rakočević, Miloš Samolov, Joakim Tasić in Marta Bjelica.

Obe predstavi bosta na ogled ob 20. uri na odru Linhartove dvorane Cankarjevega doma, in sicer Einsteinove sanje drevi, Smrt nekega anarhista pa v petek.

P. G.