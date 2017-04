Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Kakšna bodo leta 2050 videti prenaseljena mesta? Foto: Promocijsko gradivo Kdo nam bo pripravljal hrano? Foto: Promocijsko gradivo Kako bodo današnja odkritja in raziskave vplivali na vsakdanje življenje? Foto: Promocijsko gradivo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Sanje o prihodnosti: kako bomo živeli leta 2050?

S čim se bomo prevažali, kaj bomo jedli in kako se učili?

9. april 2017 ob 12:10

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 2050 naj bi na Zemlji živelo več kot devet milijard ljudi, dva od treh naj bi bivala v mestu. Človek se od nekdaj sprašuje, kakšno bo življenje njegovih zanamcev, kako bo napredek vplival na človekovo življenje, ali res vsaka novost prinaša pozitivno spremembo?

Vprašanja, ki so zanimala že marsikaterega filmarja in pisca, so si zastavili tudi ustvarjalci francoske dokumentarne serije Sanje o prihodnosti (Rever le futur), ki se bo drevi začela na 2. programu Televizije Slovenija.

Francosko dokumentarno serijo Sanje o prihodnosti lahko spremljate ob nedeljah ob 20.00 na 2. programu Televizija Slovenija.





Marsikateremu znanstvenofantastičnemu filmu, ki svoje zgodbe postavlja v prihodnost, so skupna prenatrpana mesta, predvsem pa leteči avtomobili. In prav temu bo posvečena prva epizoda serije (ujamete jo lahko ob 20.00 na TV SLO 2), torej prevozu, ki ga bo človek uporabljal čez dobrih 30 let. Na začetku 21. stoletja so prevozna sredstva, ki onesnažujejo okolje in porabijo preveč energije, dosegla skrajno mejo. Nujnost iskanja drugačnih rešitev postaja ob spremenjenem podnebju in kritičnem položaju vse bolj očitna. Kako se bo torej prevažal človek leta 2050, ko bosta na Zemlji dva od treh ljudi živela v mestu? So bila ugibanja cineastov pravilna, bodo avtomobili zares leteli? Kako se bomo premikali v mestih? Kako bo potekal tovorni promet? Mesta bodo popolnoma spremenjena, avtomobili bodo vozili sami, letala bodo električna, ladje spremenjene ...

Kako nam bodo izumi spremenili življenje?

Dokumentarna serija Sanje o prihodnosti poskuša razumeti, kako bodo današnja odkritja in raziskave vplivali na vsakdanje življenje v prihodnosti? Kakšni bodo odgovori na današnje ekonomske, ekološke in kulturne izzive? Serija nas popelje okoli sveta in seznani z izumi prihodnosti, ki nam bodo spremenili življenje.

Šport v letu 2050: bomo še podirali rekorde?

Naslednjo nedeljo bo v središči šport, ki bo imel v prihodnosti osrednjo vlogo v našem življenju. S športnimi dejavnostmi bomo pomagali ohranjati zdravje in dobro počutje, zato pa bo pomembno vplival na naš življenjski slog. Kakšen pa bo šport leta 2050? Bo še mogoče doseči kakšen rekord? Bomo še lahko širili meje svojih sposobnosti? Se bo človek moral spremeniti v stroj, da bi to dosegel?

Športu bodo ob nedeljskih večerih sledile epizode o prehrani, modi, izobraževalnem sistemu, medicini, glasbi, energiji in domu.

M. K.