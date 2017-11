Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Pia Zemljič je v ljubezenskem trikotniku mati, Matej Puc njen ljubimec. Foto: Miha Fras/Miniteater V igri Pod snegom Saša Pavček raziskuje ljubezen in strast, ki doleti človeka, ne da bi se sam odločil zanjo. Foto: Miha Fras/Miniteater Dodaj v

Saša Pavček o občutjih in sencah, ki prežijo v nas

Nova premiera v Mini teatru

12. november 2017 ob 11:53

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Letošnjo dobitnico Borštnikovega prstana Sašo Pavček poznamo predvsem po številnih vlogah, ki jih je interpretirala na odru in pred kamero. A gledališko umetnost bogati tudi s pisanjem - v svoji drami Pod snegom se sprašuje o medčloveških odnosih; na oder je njeno delo postavila Barbara Zemljič.

Dramo Pod snegom bodo premierno uprizorili nocoj ob 20.00 v Mini teatru. Saša Pavček v privzdignjeni verzni obliki slika odnos med hčerjo, njenim ljubimcem in materjo, s katerim raziskuje psihološke sence vsakega posameznika. Gre za intimno zgodbo, polno strasti in ljubezni, ki človeka doleti, ne da bi se sam odločil zanjo.

V predstavi zanima avtorico metaforičen prikaz človeških notranjih občutkov. Kontrasti v scenografiji kažejo na razliko med notranjim in zunanjim svetom likov, ples izraža intimne občutke krivde in sramu, ki jih pozna vsak izmed nas, zvok kot eden izmed ključnih elementov predstave pa poudarja notranja stanja.

Z neobičajnim jezikom o stigmah, odsotnosti in obremenjenosti s tujci

Dramatika Saše Pavček se večinoma ukvarja z motivi stigem, obremenjenost s tujci, prešuštva, odsotnost enega od staršev. Ti motivi kažejo na pomembno vlogo družine v njenih dramah, moški liki imajo željo po tem, da bi bili povsod prvi, ženski pa po priznanju svojega dela. Njen jezik je vse kaj drugega kot običajen, včasih močno zvrstno in narečno zaznamovan, včasih privzdignjeno poetičen. Konci pa so venomer vsaj delno odprti.

Mater Milo igra Pia Zemljič, njena hči Mala je Tamara Avguštin, ljubimca Martina igra Matej Puc. Dramaturgijo podpisuje Eva Mahkovic, scenografka je Meta Hočevar, kostumografinja Ana Savić Gecan in koreografinja Magdalena Reiter. Glasbo je napisal Miha Petric, lektorica je Klasja Zala Kovačič, svetlobo pa je oblikoval Miha Horvat.

M. K.