Pri projektu sta sodelovala tudi standup komika Jerica Perković in Tin Vodopivec. Foto: Scena povezuje "Želimo si, da bi udeleženci našega usposabljanja s pridobljenimi znanji, točkami in predstavami v prihodnje obogatili gledališko in standup dogajanje v Sloveniji s čim večjim številom ponovitev." Društvo Ljiljan Na posebni delavnici so udeleženci risali po majicah pod vodstvom ilustratorke Samire Kentrić. Foto: Scena povezuje

Scena povezuje: manjšinam približali sodobne gledališke prakse

Zaključek z okroglo mizo v Daktariju

28. avgust 2017 ob 14:49

Scena povezuje naj prispeva k zmanjševanju tveganja za zdrs v revščino med pripadniki ranljivih skupin in jim hkrati pomaga pri vključevanju v širšo družbo in osrednje kulturno dogajanje.

To si želijo doseči organizatorji iz bosansko-hercegovskega in slovenskega prijateljstva Ljiljan, ki je med septembrom 2016 in avgustom 2017 s projektom Scena povezuje z 90 brezplačnimi delavnicami pripadnikom manjšinske in priseljenske skupnosti približevalo sodobne gledališke prakse. Ob zaključku pripravljajo štiridnevni festival z okroglo mizo in različnimi delavnicami.

Drevi bodo v Klubu Daktari projekt zaključili z okroglo mizo Integracija na odru - participacija pripadnikov manjšin v neodvisni gledališki produkciji. Pogovarjali se bodo o tem, v kolikšni meri in kako etnično-manjšinska pripadnost deluje kot prednost ali kot ovira v vključevanju na slovensko standup in neodvisno gledališko sceno.

Za večjo socialno aktivacijo in zaposljivost

Namen projekta Scena povezuje je sicer bil omogočiti večjo socialno aktivacijo in zaposljivost pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture ter večjo prepoznavnost kultur manjšinskih skupnosti in večjo socialno vključenost pripadnikov teh skupnosti v Sloveniji, so organizatorji zapisali v izjavi za javnost ob zaključku projekta.

Izvajali so delavnice improvizacijskega gledališča, pa tudi delavnice manjšinskega-skupnostnega gledališča oz. dvojezičnega gledališča manjšin, na katerih so pripravili dve dvojezični gledališki predstavi, ki po navedbah organizatorja razkrivata manj znane plati življenja manjšinskih in priseljenskih skupnosti v Sloveniji.

V delavnicah standup komedije s komikom Perico Jerkovićem so usposobili skupino desetih novih standup komikov in komičark, ki so že nastopali, med drugim tudi na odrih mariborskega festivala Lent. V podporo ustvarjalnemu gledališkemu delu usposabljanja so izvedli tudi delavnice marketinga in produkcije v gledališču ter delavnice vizualne promocije za kulturne dogodke.

Ob zaključku projekta pa pripravljajo tudi štiridnevni festival, ki bo trajal do četrtka. Poleg okrogle mize pripravljajo tudi večer standup komedije, gledališki večer z gledališkima predstavama Fadilove muke in Šarenka ter impro šov.

Po zaključku projekta bodo usposobljeni posamezniki udeležence delavnic spremljali še naprej in jim nudili podporo pri iskanju možnosti za nastope, s tem pa tudi možnosti za služenje prihodka z novo pridobljenimi veščinami.

A. K.