Še en mandat za Iva Svetino na čelu DSP-ja

Bil je tudi edini kandidat

13. december 2017 ob 11:53

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ivo Svetina je bil na rednem in volilnem občnem zboru Društva slovenskih pisateljev še enkrat izbran za predsednika pisateljskega društva. To bo njegov drugi triletni mandat.

Svetina, ki je bil na tem položaju že pretekla tri leta, je bil po poročanju časnika edini kandidat za predsednika društva. Od 320 članov društva se jih je glasovanja udeležilo 94, za Svetino jih je glasovalo 87, je poročalo današnje Delo.

V novoizvoljenem upravnem odboru DSP-ja so Vinko Möderndorfer, Dušan Šarotar, Cvetka Bevc, Stanka Hrastelj, Gabriela Babnik, Miriam Drev, Esad Babačić, Barbara Pogačnik in Marko Kravos.

Konec je večerov na Gajevem vrtu

Kot je še poročalo Delo, je Drago Gajo, s katerim se je upravni odbor društva zapletel v spor v zvezi z najemom letnega vrta DSP-ja, ostal za zaprtimi vrati vile na Tomšičevi 12, kjer domuje DSP. Na občni in volilni zbor društva so bili namreč po pojasnilih DSP-ja vabljeni samo člani.

Na občnem in volilnem zboru društva je bil sprejet sklep, da z Gajem ne bodo več sodelovali. Novega najemnika vrta bodo poiskali z razpisom in z njim se bo lahko Jazz klub Gajo pogovarjal o sooblikovanju programa, seveda če bo novi najemnik to hotel.

Ivo Svetina je na Filozofski fakulteti v Ljubljani diplomiral iz primerjalne književnosti in literarne teorije. Napisal je več kot 20 pesniških zbirk in okoli deset dram, njegov opis obsega več esejističnih del, med drugim Zlato kapico in Platonove mizarje ter dela za otroke, na primer Pravljico o jari kači. Nazadnje je deloval kot direktor Slovenskega gledališkega muzeja.

Društvo slovenskih pisateljev so poleg Svetine do zdaj vodili Veno Taufer, Milan Jesih, Tone Peršak, Vlado Žabot, Slavko Pregl, Tone Pavček in Dane Zajc, edina predsednica društva je bila Mira Mihelič.

A. J.