Še en nov Joker: si bo zeleno lasuljo nadel Joaquin Phoenix?

Foto: AP Vijoličasta obleka, zeleni lasje, sociopatska blaznost: to so glavne lastnosti Jokerjevega lika. Nekateri oboževalci se že pritožujejo, da lik ne potrebuje zgodbe o izvoru, češ da bi ga "počlovečila", kar pa je v nasprotju z njegovim bistvom. Foto: DC Comics Antologijska upodobitev Jokerja je najprej uspela Jacku Nicholsonu (leta 1989), nato pa še Heathu Ledgerju v Vitezu teme (2008), ki je v kinematografe sicer prišel šele po igralčevi prezgodnji in tragični smrti. Poleg Jareda Leta ne smemo pozabiti, da je bil Joker tudi zlobec v filmu Lego Batman (glas mu je posojal Zach Galifianakis), in na klasični televizijski lik ob Batmanu Adama Westa (igral ga je Cesar Romero). Foto: Warner Bros.

Joaquin Phoenix je menda v prvi fazi pogajanj o tem, da bi poblaznelega Batmanovega sovražnika, antologijski lik Jokerja, igral v še nenaslovljenem samostojnem filmu režiserja Todda Phillipsa.

Studio Warner uradno še ni začel pogajanj z igralcem, je poročala filmska revija Variety, je pa Phillips menda dal vsem pristojnim zelo jasno vedeti, da je Phoenix njegova najljubša izbira. Tudi igralec naj bi se po premisleku odločil, da je vlogo pripravljen sprejeti; edini preostali korak je torej še, da zeleno luč prižge studio. (Variety sicer poroča še, da naj bi Phillips vlogo najprej ponudil Leonardu DiCapriu, a iz te moke na koncu ni bilo kruha.)

Todd Phillips bo film režiral in zanj napisal scenarij. Ob tem je treba povedati, da V DC-jevem razširjenem filmskem vesolju Jokerja še vedno igra oskarjevec Jared Leto, ki je imel v Odredu odpisanih v resnici precej majhno (in zasmehovano) vlogo. Kot zelenolasi, potetovirani norec se bo vrnil v nadaljevanju franšize, Gotham City Sirens, pa tudi v še nenaslovljeni obzgodbi o Harley Quinn

Noben nov lik, ki bi ga zdaj igral kdo drug, tudi ne bo imel vpliva na to, kaj se bo z Jokerjem dogajalo v vseh nadaljnjih filmih Batmanove franšize.

Phillipsov film bo po neuradnih podatkih nastal pod okriljem nove izpostave DC Comics, s katero bo studio Warner lahko širil svoj kanon: antologijskim likom bodo ponudili samostojne zgodbe, ki ne bodo del "osrednjega filmskega vesolja", ki so ga zgradili doslej.

Gothamsko podzemlje v osemdesetih

Kot soscenarist se bo projektu pridružil Scott Silver; film bo predzgodba, ki bo skušala pojasniti, kako je Joker postal zločinec. Dogajanje naj bi bilo postavljeno v osemdeseta leta prejšnjega stoletja, vizualno pa naj bi bil film bližji klasični kriminalni drami kot pisani, hiperkinetični stripovski adaptaciji. Razlog za to morda tiči tudi v tem, da je producent projekta nihče drug kot Martin Scorsese.

Zanimivo je tudi to, da stripi ne ponujajo nobene uradne, dokončne različice dogodkov, ki naj bi pripeljali do nastanka anarhističnega blazneža, ki si pravi Joker (v Batmanu leta 1989 so trdili, da je bil Joker tisti, ki je ubil starše Brucea Wayna, kar pa je takrat stripovske poznavalce silno razburilo.) Nekateri oboževalci se tudi zdaj že pritožujejo, da lik Jokerja ne potrebuje zgodbe o izvoru, češ da bi ga "počlovečila", kar pa je v nasprotju z njegovim kaotičnim bistvom.

Lex Luthor ni hotel biti

Morda nerelevanten podatek je, da so Phoenixa nekoč že snubili, da bi vstopil v DC-jev kanon: studio mu je ponujal vlogo zlobnega Lexa Luthorja, a je na koncu ni sprejel (na koncu jo je dobil Jesse Eisenberg, ki se v njej ni ravno izkazal). Še pred tem je imel priložnost, da bi postal Marvelov Doktor Strange, a je tudi tisto vlogo zavrnil.

Phoenixova zadnja vloga je bila v še čisto svežem filmu Gusa van Santa, He Won’t Get Far on Foot, ki ga bodo predvajali na Berlinalu, Slovenci pa smo ga na lanskem Liffu lahko videli v kriminalki Nikoli zares tukaj.

Todd Phillips je znan predvsem po tem, da je spisal in režiral franšizo Prekrokana noč (The Hangover), eno najuspešnejših v svojem žanru, ki je med drugim tudi zagnala filmske kariere Bradleyja Cooperja, Eda Helmsa in Zacha Galifianakisa. Phillipsov zadnji režisersko-scenaristični projekt je bil komična drama Vojni psi z Milesom Tellerjem in Jonahom Hillom, kot producent pa ima prste tudi pri Cooperjevem dolgo napovedovanem muzikalu A Star is Born.

