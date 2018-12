V madridskem centru Ifema so v četrtek odprli razstavo Banksyjevih del, naslovljeno Genij ali vandal? Foto: EPA Razstava v madridskem centru Ifema postavlja na ogled okoli 70 Banksyjevih del. Foto: EPA Banksy na svoji spletni strani opozarja oboževalce na tovrstne postavitve, ki so organizirane brez njegove privolitve. Foto: EPA Sorodne novice Tudi Milano dreza v večno uganko Banksyja Dodaj v

Še ena razstava Banksyjevih del, ki je umetnik ne odobrava zaradi komercialne naravnanosti

Odprtje razstave v Španiji

9. december 2018 ob 11:11

Madrid - MMC RTV SLO, STA

"Genij ali vandal?" se v naslovu razstave, ki je na ogled v madridskem centru Ifema, sprašujejo o Banksyju, vendar gre za postavitev, ki je bila brez njegove privolitve pred tem že na ogled v Moskvi in Sankt Peterburgu.

Ta bristolski umetnik ima do razstavljanja svojih del samosvoj pristop. In tako se je že avgusta glede postavitve razstave v ruski prestolnici oglasil prek svojega Instagrama, kjer ima 5,1 milijona sledilcev. Zgrozil se je, da vstopnina za razstavo znaša 22 evrov, in zapisal: "Rad bi, da bi se mi to zdelo smešno. Kaj je nasprotje LOL?"

Izjemen talent za samopromocijo

Na opazko, da gre vendarle za njegovo razstavo, pa je umetnik odgovoril: "... ne vem, ali sem pravi naslov za pritožbe na posameznike, ki razobešajo slike brez dovoljenja." Umetnik sicer na svoji strani oboževalce opozarja na tovrstne postavitve, ki so organizirane brez njegove privolitve.

Kustos razstave Aleksander Načkebija si je Banksyjeva dela za postavitev izposodil od zasebnih zbirateljev. Umetnika, ki ohranja svojo anonimnost, je označil za fenomen in enega najbolj briljantnih in pomembnih avtorjev naše dobe, ki mu nihče ne more odreči izjemnega talenta za samopromocijo.

Zadnja najudarnejša akcija

V javnosti je v zadnjem času najbolj odmevala oktobrska dražba njegove slike Deklica z balonom pri londonski dražbeni hiši Sotheby's. Trenutek za tem, ko je bilo delo prodano za dober milijon funtov, se je v okviru slike sprožil mehanizem in polovica umetnine je bila razrezana na trakove.

Kljub dogodku je bil postopek prodaje izpeljan do konca in mnogi menijo, da je zdaj še vrednejše, kot je bilo pred umetnikovo gverilsko akcijo.

Razstava, ki bo v Madridu na ogled do 10. marca prihodnjega leta, je v Rusiji pritegnila pol milijona obiskovalcev, še navaja francoska tiskovna agencija AFP.

