Še eno nadaljevanje Umazanega plesa?

Televizijska priredba že letos

14. februar 2017 ob 17:20

Los Angeles - MMC RTV SLO/STA

Tri desetletja po tem, ko smo lahko uživali v filmski uspešnici Umazani ples, je scenaristka Eleanor Bergstein pripravljena obuditi protagonista, ki sta ju v filmu igrala Jennifer Grey in pokojni Patrick Swayze.

"Mislim, da sem pripravljena na nadaljevanje," je za BBC povedala Eleanor Bergstein in dodala, da so bili njeni liki zelo posebni. "Skupaj so našli posebno resničnost, ki si jo zdaj želim ponovno raziskati."

Film Umazani ples je postavljen v leto 1963. Zgodbo pripoveduje najstnica Frances Houseman - Baby, ki se med počitnikovanjem v ameriškem letovišču Catskill Mountains zaplete v romanco s plesnim učiteljem Johnnyjem Castlom.

Umazani ples je prejel oskarja za najboljšo pesem (I've Had) The Time of My Life. Gledalci so se zaljubili v like, glasbo in plesne gibe, mnogim se je v spomin najbolj vtisnil slavni dvig.

Teme iz preteklosti ponovno aktualne

Ellinor Bergstein je poudarila, da je v filmu obravnavana tudi tema nezakonitega splava, ki je v času Trumpovega predsedovanja ponovno v ospredju: "Vse te bitke, za katere smo mislili, da smo jih premagali, so ponovno aktualne." Dodala je, da bi se Baby danes udeleževala shodov za pravice žensk in temnopoltih.

Swayze, ki je umrl leta 2009, je leta 2004 v filmu Umazani ples 2 odigral stransko vlogo plesnega učitelja. V televizijski priredbi originalnega filma, ki bo na sporedu še letos, bosta zaigrali Abigail Breslin in Nicole Scherzinger.

Sa. J.