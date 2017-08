Še eno priznanje za Meje, tokrat na črnogorskem festivalu

Film, ki je ujel duha begunske krize pri nas

8. avgust 2017 ob 13:36

Herceg Novi - MMC RTV SLO

"Zaradi drugačnega pogleda na fenomen begunske krize, ki se izogiba eksplicitnosti in pretirani dramatizaciji ter ob tem izdela enostavno, prepričljivo, nevsiljivo filmsko stališče, ki občinstvu dopušča, da o njem razmišlja, medtem ko doživlja delček fizične bolečine, ki so jo ti ljudje preživeli."

Uvodne besede beremo v obrazložitvi, ki jo je napisala žirija 31. Filmskega festivala Herceg Novi v Črni gori, ob podelitvi posebnega priznanja režiserju Damjanu Kozoletu za kratki dokumentarni film Meje.

Pisal se je 25. oktober 2015 ... lep jesenski dan

V Kozoletovem dokumentarcu si kolona prebežnikov na lep jesenski dan v spremstvu vojakov in policistov utira svojo pot od schengenske meje med Slovenijo in Hrvaško proti sprejemnemu centru v Brežicah. Na koncu se pokrajina ne zdi tako zelo lepa, kot je bila pred tem ...

Premierna projekcija je bila lani v Mariboru, in sicer na mednarodnem festivalu dokumentarnega filma Dokudoc. Takrat so Kozoletove desetminutne in v enem kadru posnete Meje, ki so nastale tako rekoč brez sredstev, odnesle glavno nagrado.

Na lanskem Festivalu slovenskega filma v Portorožu je Kozole prejel vesno za najboljši slovenski dokumentarni film. V preteklem mesecu pa je film odnesel glavno nagrado festivala kratkega filma Maremetraggio v Trstu.

Iz Herceg Novega še v Sarajevo

V programu Kino Orjen, ki je del črnogorskega festivala, so obiskovalci lahko videli tudi Kozoletov večkrat nagrajeni film Nočno življenje. Sicer pa festival Herceg Novi zaznamujejo tri tekmovalne kategorije - celovečerni igrani film, dokumentarni film in sekcija študentskih filmov iz regionalnih filmskih šol. Četrti segment predstavlja revija filmov, ki so bili nagrajeni na največjih evropskih filmski festivalih.

Festival v Herceg Novem, na katerem je v tekmovalnem programu celovečernih filmov sodeloval še film makedonsko-slovensko-belgijske koprodukcije Dan brez imena makedonske režiserke Teone Mitevske, je potekal od 1. do 7. avgusta.

Dokumentarec Meje, ki je nastal v produkciji Vertiga iz Ljubljane, je bil predstavljen tudi na letošnjem Berlinalu, odpravlja se še na 23. filmski festival v Sarajevu, ki bo med 11. in 18. avgustom.

P. G.