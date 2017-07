Še pet let za Luko Jurija na čelu pokrajinskega muzeja Koper

Na razpis za direktorja so se prijavili štirje kandidati

21. julij 2017 ob 12:27

Koper - MMC RTV SLO/STA

Kljub očitkom na račun direktorske samovolje Luke Jurija, vrsti nepravilnosti pri vodenju muzeja, spora med zaposlenimi in direktorjem, v katerega je poseglo tudi ministrstvo za kulturo, je dosedanjemu direktorju Juriju zaupan še en petletni mandat vodenja pokrajinskega muzeja Koper.

Na razpis za delovno mesto direktorja so se poleg izbranega Luke Jurija prijavili še Tina Novak Pucer, Marko Bonin in Verena Vidrih Perko. Vendar kot poročajo današnje Primorske novice, je koprski župan Boris Popovič na predlog sveta Pokrajinskega muzeja Koper v torek podpisal sklep o vnovičnem imenovanju Jurija.

Burna pomlad v muzeju

Vrsta nepravilnosti pri vodenju muzeja je prišla na dan letos spomladi. Svet zavoda pod taktirko predsednice in hkrati vodje občinskega urada za gospodarske javne službe in promet Nataše Likar tako že nekaj mesecev ne deluje v polni sestavi, saj sta zaradi nezadovoljstva z delom direktorja izstopila predstavnika delavcev.

Po pisanju časnika je župan Popovič zaposlenim že marca, ko so privreli na dan očitki o slabem vodenju in nekaterih domnevno spornih praksah sedanjega direktorja, namignil, naj najdejo nekoga iz svojih vrst, ki se bo potegoval za direktorja muzeja.

Novak Pucerjeva in Bonin, dva neizbrana kandidata, kljub podpori "velike večine zaposlenih"

Damjan Volf, pooblaščenec zaposlenih v muzeju in sindikalist, je že prejšnji teden ob ponovitvi očitkov o Jurijevem šikaniranju in grožnjah opozoril, da sta dva izmed štirih kandidatov za direktorja predstavnika zaposlenih in izhajata iz stroke, oba pa tudi uživata podporo "velike večine zaposlenih". Tina Novak Pucer je namreč sindikalna zaupnica in nekdanja direktorica muzeja, Bonin pa nekdanji predstavnik delavcev v svetu zavoda.

P. G.