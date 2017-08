Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Obupne številke seveda ne pomenijo, da je era superjunakov dokončno pokopana. Samo Čudežna ženska, Varuhi galaksije 2 in novi Spider-Man so skupaj zaslužni za skoraj tretjino poletnega zaslužka v ameriških kinematografih. Foto: Kolosej / 2i Film Pešajoči dobiček kaže na "utrujenost" od nekdaj zanesljivih franšiz, kot so Avtomobili, Osmi potnik, Transformerji in Pirati s Karibov; nobeden od njih ni presegel priljubljenosti predhodnikov. Foto: Kolosej Leta 2016 je denimo studio Disney (ki ima med drugim v lasti Pixar, Marvel in LucasFilm) postal prvi studio, ki je prebil magično mejo sedemilijardnega globalnega zaslužka v enem samem letu - in to jim je uspelo z zgolj 13 filmi. Foto: false V boju za prosti čas in pozornost uporabnikov velikim filmskim studiem vse bolj "hodijo v zelje" ponudniki vsebin na zahtevo in avtorji televizijskih serij. Foto: HBO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Se trenutek zasičenosti s poletnimi blockbusterji nezadržno bliža?

Niti superjunaki ne bodo mogli v nedogled reševati industrije

27. avgust 2017 ob 18:49

Ljubljana - MMC RTV SLO

Konec poletja ima tudi svoje pozitivne plati: izteka se sezona megalomanskih filmskih blockbusterjev, ki se julija in avgusta praviloma bohotijo po kinodvoranah celega sveta. A zdi se, da Hollywood pred naslednjo sezono čaka nekaj resne introspekcije: poletne uspešnice prinašajo vsako leto bolj kilave dividende.

Uradnih številk še ni, a zdi se, da bo predzadnji uradni konec tedna poletne sezone tudi do 15 odstotkov manj donosen od enakega termina pred točno enim letom. Tudi uspeh Čudežne ženske, ki je presegel vsa pričakovanja, ni mogel spremeniti trenda: letošnja poletna sezona v ameriških kinematografih bo proizvedla 600 milijonov dolarjev manj kot lanska. Obisk v kinematografih je bil letos poleti najnižji po letu 1992, ko nikogar ni preveč zanimal spektakle Batman se vrača.

Obupne številke seveda ne pomenijo, da je era superjunakov dokončno pokopana. Samo Čudežna ženska, Varuhi galaksije 2 in novi Spider-Man so skupaj zaslužni za skoraj tretjino poletnega zaslužka v ameriških kinematografih. (Glede na uspeh Čudežne ženske lahko najbrž v naslednjih letih pričakujemo porast zgodb o najrazličnejših junakinjah.) Hollywood je zaradi skoraj vedno zanesljive formule za uspeh v zadnjih letih razvil potencialno nevarno odvisnost od franšiz o superjunakih: do leta 2019 bomo po ocenah analitikov imeli že 25 junakov, ki se bodo redno pojavljali v skupinskih in samostojnih filmih. Najbrž je samo vprašanje časa, kdaj bo ta balon počil, da se počasi približujemo točki prezasičenosti, ugotavlja filmski statistični analitik David Hancock. "Jasno, da je 25 preveč. Ampak Hollywood je trenutno ujet v svojo rutino in potrebuje varnostno mrežo - filmi o superjunakih ustrezajo tej potrebi."

Studio Warner bo Marvelov uspeh z Maščevalci skušal ponoviti s svojo lastno "zvezdniško četico" junakov: Liga pravičnih bo v enem samem filmu združila Batmana, Supermana, Čudežno žensko in ostale like iz stripov DC Comics. Že pred tem so nam predstavili svoj nabor antijunakov, Odred odpisanih (Joker, Deadshot, Harley Quinn in drugi). Tukaj je navdih našel še en konkurenčni studio, Universal, ki na velika platna v kratkem prinaša "temno vesolje" svojih pošasti: začeli so z Mumijo, sledijo pa še Nevidni človek, Drakula in lovec na vampirje Van Helsing.

Letargični zaradi nadaljevanj

Čisto mogoče je tudi, da se bo leto 2017 v zgodovino vpisalo kot vrhunec epidemije nadaljevanj: tržišče je zasičeno z več kot 40 nadaljevanji, novimi adaptacijami in priredbami, ki so razporejena na vse štiri letne čase, ne le poletje. Nekdaj železno pravilo, da je občinstvo lažje zvabiti v kino z zgodbo in junaki, ki jih že poznajo, se iz leta v leto izkazuje za manj zanesljivo. Letos sta gledalce pustila hladne tako Mumija s Tomom Cruisom v glavni vlogi kot tudi Obalna straža, nova adaptacija kultne tv-serije iz devetdesetih, s katero še danes povezujemo Davida Hasselhoffa in Pamelo Anderson. Pešajoči dobiček prav tako kaže na "utrujenost" od nekdaj zanesljivih franšiz, kot so Avtomobili, Osmi potnik, Transformerji in Pirati s Karibov; nobeden od njih ni presegel priljubljenosti predhodnikov. (Seveda pa bi bilo površno, upoštevati samo uspeh v ZDA: če denimo Transformerji v domovini bolj ali manj na celi črti spodletijo, primanjkljaj zlahka nadomestijo na globalnem tržišču, denimo na Kitajskem.)

Izumrtje srednjeproračunskega filma

Povprečno v vsaki poletni sezoni izide okrog 250 filmov - a letos jih je bilo samo 208, najmanj po letu 2011, ko je bil Hollywood še v trdnem primežu recesije. Padec je posledica nove strategije, v svoji analizi ugotavlja The Guardian: veliki studii posnamejo manj filmov, zato pa več denarja zapravijo za tiste, od katerih si obetajo najvišje zaslužke.

Leta 2016 je denimo studio Disney (ki ima med drugim v lasti Pixar, Marvel in LucasFilm) postal prvi studio, ki je prebil magično mejo sedemilijardnega globalnega zaslužka v enem samem letu - in to jim je uspelo z zgolj 13 filmi. "Oškodovani so srednjeproračunski filmi in njihovo občinstvo," po poročanju časnika komentira filmski analitik richard Cooper. "Če studio ne ve zagotovo, da bo imel film ogromno občinstvo, nočejo tvegati."

V filmskem letu tako približno 92 odstotkov vsega zaslužka nagrabi sto največjih filmov - ostalih 650 premier pa se lahko stepe za preostale drobtinice.

Čisto resno grožnjo tradicionalnemu hollywoodskemu modelu predstavljajo tudi ponudniki vsebin na zahtevo, med katerimi s stotimi milijoni naročnikov vodi Netflix. "Težkokategorniki" zvezdniškega sveta, pa naj bodo to igralci, režiserji ali scenaristi, so zdaj redni gostje naših malih ekranov in računalniških zaslonov, pa naj bo to Brad Pitt v Netflixovem filmu War Machine ali pa nabor najboljših igralk srednje generacije (Reese Witherspoon, Nicole Kidman in Laura Dern) v HBO-jevi nadaljevanki Male velike laži.

A. J.