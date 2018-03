Še v nadaljevanki o kraljici je kraljica plačana manj kot njen mož

Plačni razkorak na snemanju Krone

23. marec 2018 ob 19:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

Tudi monarhija ni varna pred plačno neenakostjo: produkcijsko podjetje, ki ustvarja Netflixovo serijo Krona (The Crown), biografsko upodobitev vladavine britanske kraljice Elizabete II., je potrdilo, da so Claire Foy za (glavno) vlogo monarhinje plačali manj kot Mattu Smithu, ki je igral princa Phillipa.

Producenta serije krona Andy Harries in Suzanne Mackie sta na nedavni konferenci za televizijsko industrijo v Jeruzalemu razkrila, da je Smith za prvi dve sezoni Krone dobil višji honanrar od Claire Foy. Obenem je najbrž treba omeniti, da je 33-letna igralka za svojo upodobitev trenutne britanske kraljice v petdesetih in šestdesetih letih prejšnjega stoletja dobila zlati globus in dve nagradi igralskega ceha (SAG). 35-letni Smith za svoj igralski prispevek k seriji ni bili nikjer posebej nagrajen. Do plačnega razkoraka je menda prišlo zato, ker je bil Smith po zaslugi svojega šestletnega staža pri kultni britanski nadaljevanki Dr. Who bolj prepoznaven obraz.

Produkcijska hiša Left Bank Pictures se je obema igralcema že javno opravičila in poudarila, da "noben igralec ne ve, koliko dobijo drugi, zato ne morejo biti odgovorni za honorar svojih kolegov". To pojasnilo je morda posreden odziv na spletno peticijo, ki se je pojavila po razkritju neenakosti, in ki Smitha poziva, naj del svojega honorarja odstopi iniciativi #TimesUp.

Primer je simptomatičen

Peticija na spletni strani Care2 se je začela s stavkom: "Ko še kraljica ni plačana pošteno, potem veš, da je plačna neenakost resničen problem." Pobudniki v nadaljevanju poudarijo, da je sicer morda lahko zamahniti z roko ob "težavah" dobro plačane igralke, ki kljub vsemu še vedno dobi 40 tisoč dolarjev za vsako epizodo - a kljub temu bo "javno načenjanje odmevnih primerov seksizma pomagalo ustvarjati pravičnejše razmere za vse ženske, v vseh poklicih."

"Odslej ne bo nihče plačan več kot kraljica," je že poudarila Suzanne Mackie - a Claire Foy v resnici od tega ne bo imela nobene koristi. V tretji in četrti sezoni namreč glavnih igralcev ne bodo starali s prostetiko in posebnimi učinki, pač pa jih bodo preprosto zamenjali za malce starejše igralce. Kraljica bo v novih epizodah Olivia Coleman, vloge princa Phillipa pa uradno še niso zasedli.

Avtor serije Peter Morgan je v izjavi za Variety poudaril, da je od nekdaj nameraval v poznejših sezonah zamenjati igralce: starejši nastopajoči po njegovih besedah "ključno" obogatijo energijo v posameznih prizorih. "Človeka ne moreš prositi, naj "igra", da je v srednjih letih. Igralec mora sam prinesti svojo utrujenost v vlogo. Čustva, ki jih imamo pri 50 letih, so drugačna od tistih, ki jih imamo pri 30. In to vpliva na vse, kar počnemo."

Krona je ena najdražjih televizijskih serij v zgodovini: samo prva sezno je imela po neuradnih podatkih približno 130-milijonski proračun.

Številke govorijo same zase

Plačni razkorak med spoloma v zabavni industriji ponavadi nazorno prikaže tudi tradicionalni Forbesov seznam najbolje plačanih igralcev. Za leto 2017 je bila najbolje plačana igralka Emma Stone s 26-milijonskim skupnim seštevkom honorarjev, medtem ko je bil med moškimi Mark Wahlberg prvi z 68-milijonskim zaslužkom.

Prav mark Wahlberg se je pred nekaj tedni na naslovnicah znašel zato, ker je v javnost pricurljal podatek, da je za dodatna snemanja za film Ves denar sveta dobil milijon in pol dolarjev, njegova soigralka Michelle Williams pa samo tisočaka.

A. J.