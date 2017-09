Sean Penn se bo s kolonizacijo Marsa zavihtel na male zaslone

Premiera miniserije napovedana za prihodnje leto

28. september 2017 ob 13:10

Los Angeles - MMC RTV SLO

Oskarjevec Sean Penn je podpisal pogodbo za svojo prvo veliko vlogo v televizijski miniseriji, naslovljeni The First, ki naj bi prišla na male zaslone v prihodnjem letu.

Seanu Pennu (1960) je pripadla vloga glavnega protagonista serije, avtor katere je Beau Willimon, sicer do leta 2016 tudi avtor uspešne Netflixove serije Hiša iz kart, v kateri med drugim igra Pennova nekdanja žena Robin Wright.

Ko načnemo Zemljo, zavzamemo še Mars

Dogajanje v seriji The First (slov. Prvi) bo spleteno okoli prvih človeških naseljencev na Marsu in njihovega spopadanja z izzivi, ki jih s sabo prinaša kolonizacija rdečega planeta. Vendar se zgodba ne bo osredotočala le na astronavte, temveč tudi na družine in prijatelje, ki so še vedno na Zemlji.

Podrobnosti glede Pennovega lika še niso znane, za zdaj se ve le, da bo upodobil nekdanjega Nasinega astronavta po imenu Tom Hagerty. Znano je tudi, da bo Beau Willimon zasedel mesto izvršnega producenta ob boku Jordana Tappisa. "Tako zelo občudujem Seanov silni talent in njegov neverjetni opus," je zapisal Willimon v izjavi za javnost. "Zelo sem vesel, da bom sodeloval z umetnikom tega kalibra," poroča TV Line.

Serija nastaja pod okriljem ameriškega ponudnika vsebin na zahtevo Hulu, ki je v lasti televizijske mreže NBC, 21st Century Foxa in družbe Walt Disney. Hulu med drugim stoji za Deklino zgodbo, veliko zmagovalko letošnje podelitve nagrad emmy. Drugi člani ekipe, ki bo sodelovala pri nastajanju serije The First, pa še niso znani, še dodaja portal TV Line.

Nekoč zgolj občasen gost televizijskih serij

Sicer je bilo mogoče Seana Penna videti v nekaj televizijskih serijah, med drugim v Prijateljih, Dveh možeh in pol ter Ellen, vendar le kot gostujočega igralca.

Pred kratkim je nastopil tudi v HBO-jevi miniseriji Ameriški lev, v kateri je upodobil nekdanjega predsednika ZDA Andrewa Jacksona. Snemanja serije The First se bodo lotili nekoliko pozneje v tem letu, v prihodnjem letu bo na ogled na Huluju in tudi na Channel 4.

P. G.