Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Sedemletno Bano Alabed mnogi primerjajo s pakistansko aktivistko Malalo Yusafzaj, ki je po brutalnem napadu dobila azil v Veliki Britaniji. Foto: Reuters Pri tvitanju deklici pomaga mama Fatemah, ki govori tudi angleško. Foto: Reuters Bana je podprla nedavni ameriški zračni napad na Sirijo. Foto: Twitter Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Sedemletnica, ki je tvitala iz obleganega Alepa, piše knjigo

Bana Alabed je ljudem približala trpljenje otrok v vojni

16. april 2017 ob 16:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Bana Alabed, sedemletna sirska begunka, ki je s tviti iz obstreljevanega Alepa pritegnila pozornost sveta, bo zdaj napisala še knjigo.

V knjigi Dear World (Dragi svet) bodo popisane grozote, ki jih je Bana doživela in videla v Siriji, nato pa še, kako si je njena družina v izgnanstvu zgradila novo življenje. Založba Simon & Schuster bo knjigo v ZDA izdala jeseni.

Mirovna aktivistka, kot si deklica pravi sama, je vest obelodanila na družbenem omrežju, s katerim je zaslovela. "Z veseljem sporočam, da bo mojo knjigo izdala založba Simon & Schuster. Vse vojne na svetu se morajo končati," je tvitnila svojim sledilcem, ki jih je več kot 371 tisoč.

Uradna izjava, podana prek omenjene založbe, dodaja še: "Upam, da bo moja knjiga ljudi spodbodla k pomoči ljudem iz Sirije ter da bo prinesla mir vsem otrokom na svetu, ki živijo v vojni," povzema The Guardian.

"Banine izkušnje segajo onkraj naslovnic, preglasijo politični trušč in debate ter nas spomnijo na človeško ceno vojne in begunstva," je v napovedi knjige zapisala urednica Christine Pride. Knjiga bo dobila tudi poenostavljeno različico za mlade bralce.

Za Bano je svet prvič slišal septembra lani, ko je začela tvitati o svojem doživljanju obleganja Alepa. Njeni skopi, a nazorni opisi lakote, zračnih napadov in državljanske vojne so pritegnili pozornost tviterašev, ki jih je ganilo dekličino hrepenenje po mirnem in varnem otroštvu.

Rada ima Harryja Potterja

Ko je novembra potožila, da ne more nikakor priti do knjig o Harryju Potterju, ji je J. K. Rowling osebno poslala eknjige vseh romanov v seriji. Mesec dni kasneje je bila prav britanska pisateljica na čelu kampanje #WhereisBana, s katero so hoteli pritisniti na oblasti, naj poiščejo družino deklice, ki je nehala objavljati na spletu. Kasneje se je izkazalo, da je bila družina v tem času evakuirana iz Alepa.

Azil v Turčiji

Bana je svoje prošnje za mir že tvitala tudi ruskemu predsedniku Putinu, britanski premierki Theresi May, Baracku Obami in sirskemu predsedniku Bašarju Al Asadu. Na koncu lanskega leta je dekličino družino sprejela Turčija: sestali so se s predsednikom Erdoganom in dobili dovoljenje, da ostanejo. Sedemletno Bano mnogi primerjajo s pakistansko aktivistko Malalo Jusafzaj, ki je po brutalnem napadu dobila azil v Veliki Britaniji.



Sem tudi jaz teroristka?

Mlada aktivistka je javnost nazadnje razburila pred dvema mesecema, ko je na ameriškega predsednika Trumpa naslovila video v zvezi s prepovedjo vstopa v ZDA državljanom peščice muslimanskih držav. V posnetku ga je med drugim vprašala, če je tudi ona zdaj klasificirana kot teroristka ter če je predsednik kdaj trpel lakoto. Vseeno pa njeno zavračanje ameriške administracije ni absolutno: pred dnevi je izrazila svojo podporo ameriškim bombnim napadom na Sirijo.

A. J.