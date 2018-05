Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Prevajalca dveh priljubljenih knjižnih franšiz, Igre prestolov in Harryja Potterja, se bosta pogovarjala, kdo je večji junak - Jon Sneg ali priljubljeni čarovnik. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić Z novostmi kademskega tiska letos na sejmu sodeluje 37 razstavljavcev. Foto: Filozofska fakulteta/Matjaž Rebolj Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani pripravlja trridnevni sejem akademske knjige Liber.ac ki deveto leto zapored. Foto: Radio ARS Sorodne novice Knjižni sejem Liber.ac letos slovansko obarvan Vrt za Filozofsko fakulteto: vrata na Vzhod Dodaj v

Sejem akademskih knjig: od prevajanja humorja do Velikega diktatorja

V središču prevajanje in večjezičnost

22. maj 2018 ob 10:47

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Foersterjevem vrtu za filozofsko fakulteto že deveto leto predstavljajo novosti akademskega tiska. Na sejmu akademske knjige Liber.ac se predstavlja 37 razstavljavcev, spremljevalni program pa je letos posvečen prevajanju in večjezičnosti.

Že ob 11h bo tako v sklopu spremljevalnega programa, ki ga pripravlja oddelek za prevajalstvo, potekal pogovor s strokovnjakinjo za prevajanje humorja Delio Carmelo Chiaro z Univerze v Bologni. Opoldne pa bo okrogla miza Manj je več o prevajanju avdiovizualnih vsebin.

Odprtje je pospremil nastop pevskega zbora Sankofa, ki v Sloveniji združuje Afričane, njihove potomce in prijatelje. Nastal je v okviru celoletnega projekta Izrazni svet afriške kulture, ki spodbuja razvoj in širjenje afriške kulture ter zavesti po Sloveniji.

Na sejmu se bo zvrstilo veliko število domačih in tujih gostov, ki bodo izpostavili različne vidike večjezičnosti. Med drugim bodo govorili o migracijah zaradi družbenih in podnebnih sprememb, večjezičnosti v digitalni prihodnosti, jezikovnih tehnologijah in strojnem prevajanju, podnaslavljanju in sinhronizaciji.

Harry Potter ali Jon Snow?

Večji del programa je namenjen literarnemu prevajanju, v okviru katerega bodo nastopili uveljavljeni prevajalci in avtorji, med drugim Goran Vojnović, Miha Mazzini, Andrej E. Skubic, Evald Flisar ter Boštjan Gorenc - Pižama in Jakob Jaša Kenda. Slednja bosta spregovorila o tem, ali je bolj kul Harry Potter ali Jon Snow.

Danes bo sejem pospremil tudi simpozij Odprt dostop v humanistiki, na katerem bodo domači in tuji strokovnjaki razpirali vprašanja, ki jih prinaša nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020. Ta veleva, da bodo raziskovalci in (akademski) založniki čez dve leti dolžni vse svoje publikacije, članke in raziskovalne podatke, ki so nastali iz nacionalno financiranih raziskav, objaviti v obliki odprtega dostopa.

Kako prevajati stara besedila

Program obljublja tudi nekaj glasbenih nastopov in razstavo Bojana Breclja Moj novi sosed (begunci v Sloveniji). Noah Charney bo spregovoril o svojem življenju v Sloveniji, udeleženci se bodo lahko naučili nekaj kretenj znakovnega jezika ali pa raziskovali, kako je prevajati stara besedila, zlasti verska.

Izziv za prevajalce: Veliki diktator

Sejem pa ne bo potekal le v parku in predavalnicah, pač pa tudi v Slovenski kinoteki, kjer bo v sredo zvečer na ogled film Veliki diktator iz leta 1940, prvi pravi zvočni film Charlieja Chaplina, ki je za podnaslovno prevajanje izjemen izziv.

Jezik brez besed

Knjiga v svojem bistvu sporoča z besedo, jezik brez besed pa je likovni jezik, jezik vizualnega, poudarjajo študentke in študenti Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, ki bodo na sejmu predstavljali posebno instalacijo. Z mislijo na vprašanje, kakšen je odnos med besedo in vizualnim, so knjige transformirali v umetniška dela.

M. K.