Sejem za počitnice s polno torbo knjig

Na Vodnikovi domačiji celodnevni otroški knjižni festival

2. junij 2018 ob 12:36

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na Vodnikovi domačiji v Šiški se otroci danes cel dan družijo ob pestrem programu, starši pa medtem lahko na sejmu kupijo kakšno knjigo. Organizatorji namreč poudarjajo, da so knjige ob koncu šolskega leta eno lepših daril.

Program knjižnega festivala je zasnovala Katja Preša, ki je na nedavni novinarski konferenci poudarila, da festival otrok različnih starosti ne bo le spodbujal k branju, ampak tudi k pisanju. Na festivalu bodo namreč nastopili osnovnošolci, zmagovalci natečaja pisanja pesmi.

Otroci bodo lahko skozi predstavo Deček in Oblak vstopili v svet mehkih zgodb in podob, ki bodo nastajale sproti in se pred njihovimi očmi s pomočjo besed, barv, čopičev in dveh gramofonov odvrtele na platnu. Pripovedovala bo Špela Frlic, ki je besedilo napisala po motivih Bele mačice Daneta Zajca in ene ljudske zgodbe, ilustriral v živo bo Matija Medved.

Z zgodbami za smeh in srh na domačijo prihaja pisatelj, prevajalec in komik Boštjan Gorenc - Pižama. Pripovedovalec je po besedah Katje Preša obljubil, da bodo zaradi njegovih zgodb otroci, od smeha ali pa od groze, vreščali.

"Crossover" stripovskih in pravljičnih svetov

Popoldne bo na sporedu risanka v živo, v kateri se bodo različni literarni junaki podajali na nove zanimive dogodivščine. Pika Nogavička bo denimo srečala Zverjasca. Nove zgodbe bosta s pomočjo otrok sestavljala stripar Ciril Horjak - dr. Horowitz in pripovedovalec Rok Kušlan.

Pripravljajo tudi delavnici. Z Janezom Ciperletom bodo otroci na filozofski delavnici iskali odgovore na zahtevna vprašanja in urili jasno izražanje mnenj. S Špelo Frlic pa bodo lahko prek interaktivnega literarnega zemljevida raziskovali poti priljubljenih literarnih junakov.

Gostji festivala, ki poteka pod okriljem zavoda Divja misel, bosta pisateljica in pravljičarka Anja Štefan ter ilustratorka Marjanca Jemec Božič. Sklenila pa ga bosta maček Muri in muca Maca, lika Kajetana Koviča, ki ju bodo med otroke ponesli Jerko in Miro Novak na kitari ter pevka Neca Falk.

A. J.