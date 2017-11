Sejemski lovoriki za najbolje oblikovano in najboljšo poslovno knjigo

Tudi najboljša stojnica 33. Slovenskega knjižnega sejma

25. november 2017 ob 17:55

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Za najbolje oblikovano knjigo je na letošnjem sejmu obveljala slikanica Drobtine iz mišje doline, ki jo je oblikovala Sanja Janša, za najboljšo poslovno knjigo pa so razglasili Predanost, ki jo je napisala Angela Duckworth.

Nagrado za najbolje oblikovano knjigo podeljuje Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev že od leta 1993. Predsednik žirije za nagrado Jani Bavčer je ob današnji podelitvi spomnil na lanski opomnik, da "slovensko, tradicionalno izvrstno grafično oblikovanje knjig vse bolj izpodriva ameriški pristop in da so knjige vse bolj podobne embalaži pralnih praškov in drugih izdelkov široke potrošnje". Poleg Bavčerja sta žirijo sestavljala še Nina Pirnat Spahić in Danijela Grgić.

Likovni ali tehnični urednik, oprema, prelom ...

Bavčer je na sejmu opomnil na nesprejemljivo stanje, ki ga že leta spremljamo pri branju knjižnih kolofonov, v katerih imena oblikovalcev pogosto niso navedena. Namesto navedbe oblikovalca se pojavljajo izrazi, kot so likovni urednik, tehnični urednik, oprema, prelom: "Če že izbiramo najbolje oblikovano slovensko knjigo, je prav, da izvemo, kdo jo je oblikoval."

Slikanica Anje Štefan z ilustracijami Alenke Sottler Drobtine iz mišje doline je torej najbolje oblikovana knjiga letošnjega sejma. Slikanico, ki je izdala Mladinska knjiga, je oblikovala Sanja Janša. Po Bavčerjevih besedah naj bo nagrada "zlasti vzpodbuda za nadaljnje delo, tako založnikom kot tudi oblikovalcem".

Več oblikovalskih lovorik

Na sejmu so poleg omenjene velike nagrade za oblikovanje podelili še nagrade za oblikovanje v številnih kategorijah. V kategoriji književnosti oziroma beletristike je nagrado prav tako prejela Sanja Janša za delo Raymonda Queneauja Vaje v slogu, ki je izšla pri Cankarjevi založbi. V eni od dveh kategorij poezije pa je bil za oblikovanje dela Šepetanje pesnika Tomaža Šalamuna in slikarke Metke Krašovec, ki je izšlo pri Mladinski knjigi, nagrajen Pavle Učakar.

Z oblikovanjem dela Frana Milčinskega Butalci, ki ga je prav tako založila Mladinska knjiga, je v kategoriji otroška in mladinska literatura prepričala Pavla Bonča, v kategoriji znanstvena in stvarna literatura pa je za oblikovanje dela Samoumevni svet Mihe Blažiča N'Toka slavil Matic Tršar. Nagrade so podelili še v kategorijah monografije in bibliofilske izdaje, zgodovinsko-biografska knjiga, učbeniki in priročniki, strip in karikatura, poljudne knjige ter kuharske knjige.

Tudi posebno priznanje in dve pohvali

Ob nagradah v posameznih kategorijah se je tokrat žirija odločila še za posebno priznanje in dve pohvali. Posebno priznanje je podelila založniškemu projektu Martin Krpan v izdaji Mladinske knjige in v oblikovanju Pavla Učakarja in Mateja Nemca, ki predstavlja pomemben prispevek k ohranjanju slovenske literarne in likovne dediščine.

Do poslovnega uspeha z branjem

Zbornica skupaj z Združenjem Manager podeljuje tudi nagrado za najboljšo poslovno knjigo kot spodbudo založnikom, da knjige s poslovno tematiko pogosteje uvrščajo v svoj program. Letos je lovorika pripadla delu Predanost; Moč strasti in vztrajnosti v življenju in pri delu Angele Duckworth, ki je izšlo pri založbi UMco.

Knjiga Duckworthove je komisijo za nagrado prepričala, ker je uporabna tako v delovnem okolju kot za vsakega posameznika. "Knjiga razbija stereotipe o tem, da je (ne)uspešnost posameznika na različnih področjih življenja pogojena z njegovimi (prirojenimi) inteligenčnimi sposobnostmi, videzom in fizičnim zdravjem. Predanost je kombinacija zavzete odločnosti, potrpežljive vztrajnosti in strastnega prizadevanja za sledenje dolgoročnim življenjskim ambicijam," piše v utemeljitvi nagrade.

Komisija za nagrade, ki ji je predsedoval Anton Papež, je pregledala okvirno 15 knjig zelo širokega spektra, od makroekonomskih naslovov in specializiranih poslovnih knjig do priročnikov. V ožji izbor za to nagrado sta se uvrstili tudi knjigi Terenski vodnik po lažeh, Kritično mišljenje v informacijski dobi avtorja Daniela J. Levitina, ki je izšla pri založbi UMco, in delo Noama Chomskega, naslovljeno Kdo vlada svetu, ki ga je založil Modrijan.

Šteje tudi dobra predstavitev na sejmu

Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev izbere tudi najboljšo sejemsko stojnico in jo nagradi. To priznanje je letos pripadlo stojnici LUD Literatura. "Ta stojnica je dokaz, da se lahko kljub skromnim sredstvom, a z veliko mero ustvarjalnosti doseže odličen uspeh, ki ga v tem primeru dopolnjuje še visoka oblikovna raven celotne knjižne produkcije," je žirija utemeljila izbiro.

P. G.