"Selfiji" v galeriji: od van Gogha do Obame

24. januar 2017 ob 14:55,

zadnji poseg: 24. januar 2017 ob 14:57

London - MMC RTV SLO/STA

V londonski Galeriji Saatchi za marec napovedujejo odprtje razstave Od selfija do samoizražanja, ki bo raziskovala selfi kot obliko umetniškega izražanja.

Na njej bodo ob avtoportretih znanih umetnikov na ogled selfiji nekaterih znanih osebnost ter selfiji, ki jih bodo v galeriji izbrali preko javnega natečaja.

Med drugim bo mogoče videti avtoportrete umetnikov, kot so Vincent van Gogh, Rembrandt, Velazquez, Tracey Emin, June Calypso in Kutlug Ataman, ob njih pa po pisanju spletnega portala časnika Guardian med drugim selfije nekdanjega predsednika ZDA Baracka Obame in nekdanjega britanskega premierja Davida Camerona.

Po besedah vodje galerije Nigela Hursta selfiji pričajo o tranziciji sodobne kulture v visoko digitalizirani in tehnološko napredni dobi, povezani z mobilno telefonijo. Kot je povedal, bo razstava podala "očarljiv vpogled v zgodovino in ustvarjalni potencial selfija".

Galerija pri projektu sodeluje s kitajskim proizvajalcem pametnih telefonov Huawei. Po pisanju portala časnika Guardian je povabila deset mladih britanskih fotografov, naj podajo svoj prispevek. Poleg tega so razpisali javni natečaj, s katerim pozivajo ljudi, naj prispevajo svoje najbolj zanimive selfije. Izbor bo predstavljen na razstavi.

Razstava bo na ogled do 31. marca do 30. maja, natečaj je odprt do 19. marca.

A. K.