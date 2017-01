Septembra prihaja doslej neznana pravljica Marka Twaina

Zabeležil so jo je leta 1879

24. januar 2017 ob 10:59,

zadnji poseg: 24. januar 2017 ob 11:00

New York - MMC RTV SLO/STA

Avtor Huckleberryja Finna si je za svoje otroke izmišljal številne zgodbe, edina "preživela" med njimi pa je The Purloining of Prince Oleomargarine.

Ob 150-letnici izida prvega dela ameriškega pisatelja Marka Twaina bo septembra izšla njegova doslej neobjavljena pravljica z naslovom The Purloining of Prince Oleomargarine. Na podlagi 16 strani obsegajočih avtorjevih zapiskov, jo bo dopolnil in ilustriral pisateljsko-ilustratorski dvojec Philip in Erin Stead.

Zgodbo je Twain leta leta 1879 v Parizu pripovedoval svojim trem hčerkam. Čeprav jim je pred spanjem povedal nešteto zgodb, ki si jih je izmišljeval sproti, velja, da je to edina, ki si jo je tudi zapisal. Po pisanju spletnega portala časopisa Guardian so jo odkrili leta 2011 med arhivskim gradivom, ki ga hranijo na Univerzi Kalifornije Berkeley.

Zgodba pripoveduje o dečku, ki je imel sposobnost, da je lahko govoril z živalmi. Te je naprosil, da so mu pomagale rešiti ugrabljenega princa. Po navedbah založbe Doubleday se zgodba ukvarja s temami, kot so dobrodelnost, prijaznost in pogum nasproti zatiranju. Zaznamujeta jo za Twaina značilna satira in zanos.

"Izjemen literarni dogodek"

Frances Gilbert iz založniške hiše Random House Books, del katere je založba Doubleday, je objavo nove Twainove zgodbe označila za izjemen literarni dogodek. Knjiga bo izšla 26. septembra, kar bo sovpadalo s 150. obletnico objave prve od avtorjevih knjig - Slavni Skočižabec iz okraja Calaveras in drugo štorije.

Mark Twain se je rodil kot Samuel Langhorne Clemens (1835—1910) na Floridi. Najprej je bil tiskarski vajenec, nato tiskar in novinar, pozneje ladijski pilot na Misisipiju, iskalec zlata in reporter na Havajih. Veliko je potoval po Evropi. Po smrti hčera in žene je zadnja leta zagrenjen preživel v samoti.

Velja za enega najbolj znanih humoristov v svetovni književnosti. Ustvarjalni vrh je dosegel v povesti Prigode Huckleberryja Finna (1884), v kateri je v izvirnem slogu občuteno in duhovito opisal usodo zapuščenega dečka in obenem naslikal razmere tedanjega ameriškega življenja.

Pomembnejša dela so še povesti Prigode Toma Sawyerja (1876) in Življenje na Misisipiju (1883) ter potopisa Naivneži na potovanju (1869) in Potepanje po Evropi (1880).

A. K.