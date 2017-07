Šerbedžijev brionski "Odisej" vstopa v novo sezono

Edina letošnja premiera je zgodba o boksarju Parlovu

15. julij 2017 ob 16:10

Fažana - MMC RTV SLO/STA

Letošnjo 17. sezono gledališča Ulysses na Brionih odpira koncert igralca Rada Šerbedžije ter kitarskih mojstrov Vlatka Stefanovskega in Miroslava Tadića.

Do 26. avgusta je napovedana vrsta gledaliških predstav, med njimi tudi premiera predstave o hrvaški boksarski legendi Matetu Parlovu.

Gledališki del letošnje sezone bodo v nedeljo odprli mladi umetniki, reški študenti igre in medijev, ki so pripravili igro Dobri človek iz Sečuana Bertolta Brechta, je pred začetkom sezone poudaril ustanovitelj gledališča Ulysess, filmski in gledališki umetnik ter glasbenik hrvaškega rodu Šerbedžija, ki je na začetku julija prejel povabilo za članstvo v prestižni ameriški akademiji filmskih umetnosti.

Edina letošnja premiera, predstava Mate Parlov, je napovedana za 12. avgust. Režijo igre o boksarju, ki je bil edini na svetu olimpijski, svetovni in evropski amaterski prvak ter evropski in svetovni profesionalni šampion v svoji kategoriji, je prevzel mladi puljski režiser Aleksandar Švabić. Predstava nastaja v koprodukciji gledališča Ulysses in beograjskega Bitef teatra, glavno vlogo so zaupali znanemu beograjskemu igralcu Slavku Štimcu.

Bitef bo letos gostoval s predstavo Novi časi Vuka Boškovića v režiji Dina Mustafića, v kateri nastopa ena izmed priljubljenih osebnosti regionalnega filma in gledališča, beograjska igralka Mirjana Karanović.

Prav tako znani igralec Zijah A. Sokolović bo tudi letos nastopil s svojo kultno monodramo Igralec...je igralec...je igralec. Poleg tega bo zaigral v glavni vlogi v predstavi Medved, ki temelji na besedilu ruskega dramatika Antona Pavloviča Čehova. Dramsko-glasbeni dialog med igralcem in spremljevalnimi glasbili je premiero doživel leta 1997 v Ljubljani. V neobičajnem soočanju džeza in igralskega mojstrstva sodeluje ljubljanski džezovski trio Lolita.

Hrvaško narodno gledališče iz Zagreba na Brione prihaja s predstavo Voščeni ljudje Mateta Matišiča, ki jo je režiral Janusz Kica. Ta bo 26. avgusta sklenila letošnjo sezono.

Na programu sta še predstavi 2015 Sofokles: Antigona 2000 let pozneje, nastala v koprodukciji s sarajevskim festivalom Mess in režiji Lenke Udovički, in Pečat avtorja Borne Vujčića, ki jo je režirala Lea Anastazija Fleger.

Glasbeni del sezone bo popestril reški izvajalec Damir Urban, ki bo nastopil v trdnjavi Minor s svojo prvo skupino "4". Na drevišnjem koncertu na Malem Brionu bo gostovala ameriška violinistka Yvette Cornelia.

A. K.