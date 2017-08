Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Levji delež serije This is Us se sicer odvija v sodobnosti, le nominirana epizoda, Moonshadow, je natrpana s spominskimi prebliski na sedemdeseta, ko sta se glavna junaka - Jack in Rebecca - prvič spoznala. Foto: NBC Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Serija This Is Us izgubila eno od nominacij za emmyja

Dobra novica za Hišo iz kart

7. avgust 2017 ob 15:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ko je televizijska Akademija v juniju razkrila letošnje nominirance za emmyje, je uspeh serije This Is Us predstavljal tisti redki žarek upanja za klasične televizijske mreže, ki jo ponudniki vsebin na zahtevo (HBO, Netflix, ...) v zadnjih letih prehitevajo po levi in po desni.

NBC-jeva Družinska žajfnica This Is Us je zabeležila sijajnih 11 nominacij, tudi tisto najbolj zaželeno, za najboljšo dramsko serijo leta. Tokrat je prvič v zadnjih šestih letih, da se je v to kategorijo prebil kak izdelek nekdanjih velikanov (v to skupino sodijo ABC, CBS, Fox in NBC).



Tega zmagoslavja jim nihče ne jemlje, je pa res, da so morali ustvarjalci serije število nominacij oklestiti na "pičlih" deset. Akademija za televizijsko znanost in umetnost je umaknila nominacijo za kostumografijo v sodobni seriji – po vnovičnem ogledu se je izkazalo, da se nominirana epizoda ne odvija v sedanjosti zadostno število minut, da bi bila nominacija upravičena.

Levji delež serije This is Us se sicer odvija v sodobnosti, le nominirana epizoda, Moonshadow, je natrpana s spominskimi prebliski na sedemdeseta, ko sta se glavna junaka – Jack in Rebecca – prvič spoznala. (V mislih imamo sklepno epizodo prve sezone.) Ker se manj kot 51 odstotkov zgodbe v tem delu odvije v zadnjih 25 letih, je kostumografka Hala Bahmet izgubila že podeljeno nominacijo.

Kar pa ne pomeni, da je bila konkurenca razredčena: na mesto diskvalificiranih se je tako uvrstila epizoda Netflixove Hiše iz kart (61. poglavje). Kategorijo zaokrožijo posamične epizode serij Velike male laži (HBO), Imperij (Fox), Grace in Frankie (Netflix) in Transparent (Amazon). Emmyje bodo podeljevali 17. septembra.

A. J.