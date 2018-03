Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Dragocenost tokratnega avtorskega projekta je, da ima odprto formo. Predstava je delno zastavljena, zakoličena v trdnih okvirih…, del pa je prepuščen improvizaciji nastopajočih. Foto: Julija Černe/SNG Nova Gorica Smisel mladinske gledališke ustvarjalnosti ni v tem, da oponašajo gledališče odraslih, temveč da pristopijo drugače in po svoje. Da ne igrajo Shakespeara 'po šolsko', temveč da ga sami predelajo skozi svoje oči, da sami odkrivajo, kaj jim neko delo sporoča, je prepričan umetniški vodja SNG Nova Gorica Marko Bratuš. Foto: Julija Černe/SNG Nova Gorica Sedem srednješolcev tretjih in četrtih letnikov se je najprej seznanilo z več Shakespearovimi dramami in soneti, nato pa so sami izbrali teme, motive in zgodbe ter jih pri postavitvi na oder po svoje preoblikovali. Foto: Julija Černe/SNG Nova Gorica Ustvarjalci predstave so Jonathan Černe, Tajda Lipicer, Jakob Šfiligoj, Nejka Berce Čeligoj, Borut Petrović, Teodora Komlenić in Tilen Oblak. Foto: Julija Černe/SNG Nova Gorica Dodaj v

Šest oseb išče (avtorja) Williama (S.)

V SNG Nova Gorica premiera Amaterskega mladinskega odra

29. marec 2018 ob 08:53

Mladi gledališčniki so na malem odru novogoriškega gledališča pripravili avtorski projekt Šest oseb išče Williama. Pod režijskim vodstvom mentoric Tereze Gregorič in Urše Adamič je nastala predstava po motivih Shakespearovih del. Vabijo na improvizirano, odprto, svobodno, kreativno in nepredvidljivo druženje s Shakespearom, ki to ni! Na predstavo, ki traja po – želji…

Sedem srednješolcev tretjih in četrtih letnikov, ki že dlje časa sodelujejo z novogoriškim Amaterskim mladinskim odrom, se je najprej seznanilo z več Shakespearovimi dramami in soneti. Iz predelanega gradiva so sami izbrali teme, motive in zgodbe ter jih pri postavitvi na oder po svoje preoblikovali z različnimi gledališkimi metodami. Mentorici Tereza Gregorič in Urša Adamič sta jih pri njihovem ustvarjalnem procesu spodbujali, da izhajajo iz sebe, svojega razmišljanja in svojega odnosa do likov. Skupaj so napisali besedilo, poskrbeli za luči, rekvizite, delno za scenografijo in glasbo. "Od oktobra se srečujemo dvakrat na teden, pred premiero imamo vaje tudi vsak dan, zato lahko rečem, da so dijaki zelo dobro spoznali Shakespeara. Šest članov skupine igra, Tilen Oblak pa je sodeloval kot desna roka mentoric in se je spoprijel z dramaturškim delom," je pred premiero (ta bo nocoj, v četrtek 29.3.2018 ob 18-ih na malem odru SNG Nova Gorica) povedala mentorica Tereza Gregorič.

Vsaka predstava bo drugačna …

Dragocenost tokratnega avtorskega projekta je, da ima odprto formo. Predstava je delno zastavljena, zakoličena v trdnih okvirih…, del pa je prepuščen improvizaciji nastopajočih. "Seveda imamo domišljena izhodišča, didaskalije, delno dialoge, mladi pa se lahko prepustijo tudi improvizaciji, trenutnemu občutju in navdihu. Ta svoboda pri ustvarjanju bo tudi gledalcem omogočila, da bodo lahko odločali, kaj in koliko bodo gledali. Seveda do določene mere. Zato je trajanje predstave – po želji," je zanimiv pristop k gledališkemu raziskovanju razložila Gregoričeva, in pohvalila mlade ustvarjalce: »Mladi igralci našega Amaterskega mladinskega odra so ustvarjalni, izvirni, radovedni, so ena najboljših srednješolskih gledaliških ekip v naši deželi in verjetno tudi širše."

Mlade presenetil odnos do žensk

Ena od šesterice mladih, "…ki iščejo Williama", Teodora Komlenić, je pred premiero tako opisala nekajmesečno delo za to predstavo: "Naša improvizacija temelji na natančnem študiju Shakespearja. Na odru se nam po dolgem in poglobljenem študiju zgodi spontano in hitro. Enostavno se prepustimo asociacijam. Seveda imamo na začetku določene like, prostor, zgodbo, vendar ni vse dorečeno, veliko izhajamo iz sebe, se prilagajamo liku, njegovim značilnostim. Pri Shakespearovem delu pa nas je presenetilo, da je bilo tako malo ženskih likov, in še ti so bili navedeni nekje na koncu, čisto spodaj. Dekleta smo tako marsikateri prizor obrnile po svoje in izpostavile te ženske like." Tudi mentorica je izpostavila pejorativni odnos do žensk: "Res je, dekleta so bila začudena, ko so ugotovila, da so ženski liki v Shakespearovih delih slabo zastopani in šibki. Ko pa naletimo na pomembnejši ženski lik, je ta negativen, kot denimo Lady Macbeth. Mladim so bili nenavadni in smešni določeni motivi likov, saj v današnjem času zvenijo čisto drugače, kot so v takratnem zgodovinskem kontekstu. Zato so marsikaj v zgodbah predelali po svoje, skozi prizmo današnjega časa in svoje oči, kar je izvirno in zanimivo."

Iz kaosa izluščili dobro …

"Smisel mladinske gledališke ustvarjalnosti ni v tem, da oponašajo gledališče odraslih, temveč da pristopijo drugače in po svoje. Da ne igrajo Shakespeara 'po šolsko', temveč da ga sami predelajo skozi svoje oči, da sami odkrivajo, kaj jim neko delo sporoča," je delo z mladimi povzel umetniški vodja SNG Nova Gorica Marko Bratuš. Mladi igralec Borut Petrović je svoje doživljanje Shakespearja opisal: "Tokratno ustvarjanje predstave sem doživel tako, kot da iz kaosa luščimo dobro od balasta." Soigralec Jakob Šfiligoj pa dodaja: "Zavedamo se, da je za nas velik privilegij, da lahko delamo in ustvarjamo s strokovnjaki v profesionalnem gledališču." Tereza Gregorič je z delom Amaterskega mladinskega odra (AMO) zadovoljna: "Zadnja leta se želi pridružiti skupini AMO vedno več mladih. Zanimanje je veliko in čeprav si želimo sprejeti čim več mladih, ki se zanimajo za gledališko ustvarjanje, smo morali lani izpeljati celo avdicijo. Ker imamo v tem šolskem letu več članov, smo jih razdelili v dve skupini. Prva skupina, v njej je enajst srednješolcev prvega in drugega letnika, z mentorico igralko Majo Nemec spoznava igralske, dramaturške in režijske osnove. Druga skupina, v njej je sedem srednješolcev iz tretjega in četrtega letnika, pa je že bolj izkušena, zato z njo nadgrajujemo delo prejšnjih let. In tako je nastal drugačen Shakespeare, oziroma ga šesterica mladih išče…" SicerSkupina AMO deluje pod okriljem SNG Nova Gorica že dobra štiri desetletja.Igralsko nadarjenim mladim nudi priložnost, da pod mentorstvom gledaliških strokovnjakov razvijajo svoje talente. Doslej je na mladinski oder stopilo več kot 400 mladih, nekateri so se kasneje odločili za profesionalno pot – na primer Radoš Bolčina, Iztok Mlakar, Ana Facchini, Medea Novak, Tomi Janežič, Diego de Brea …

Amaterski mladinski oder: Šest oseb išče Williama

Premiera 29. 3. 2018 ob 18.00 na malem odru SNG Nova Gorica Mentorici: Tereza Gregorič, Urša Adamič

Ustvarjalci: Jonathan Černe, Tajda Lipicer, Jakob Šfiligoj, Nejka Berce Čeligoj, Borut Petrovič, Teodora Komlenić, Tilen Oblak.

Mojca Dumančič, TV Slovenija, Mojca Dumančič, TV Slovenija Foto Julija Černe