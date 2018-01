Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Na sejmu bodo predstavili nov prevod Flisarjevega romana Besede nad oblakom, avtor pa se je že predstavil tudi na univerzi v New Delhiju. Foto: Cankarjeva založba Dodaj v

Šesterica slovenskih literatov se predstavlja v New Delhiju

Sejem v fokus kot regijsko gostjo postavlja Evropsko unijo

12. januar 2018 ob 08:14

New Delhi - MMC RTV SLO, STA

Na drugem najstarejšem indijskem knjižnem sejmu World Book Fair v New Delhiju se v okviru evropskega paviljona te dni predstavlja tudi Slovenija. Svoja dela prestavljajo Manica K. Musil, Evald Flisar, Jasmin B. Frelih, Andrej Hočevar, Ivo Svetina in Zmago Šmitek.

Na sejmu bodo predstavili nov prevod Flisarjevega romana Besede nad oblaki, avtor pa se je predstavil tudi na univerzi v New Delhiju. Svetina bo sodeloval v debati o možnostih promocije evropskih književnosti po svetu, Šmiter bo predaval o mandalah in o mitih globalnega segrevanja, udeležil pa se bo tudi okrogle mize Planet, ki ne raste.

Manica K. Musil je na sejmu predavala, po motivih njene knjige Pobalinska pujsa pa so potekale tudi otroške delavnice. Predstavili so tudi antologijo slovenske poezije The Dual of the Heart (Dvojina srca), ki je tik pred sejmom izšla pri založbi Sahitya Akademi v New Delhiju, potekala pa so tudi branja in delavnica EUPL nagrajenca Freliha v družbi drugih avtorjev, prejemnikov te nagrade. Avtorji so nastopili tudi na Lenobni literarni nedelji in se udeležili pogovorov o trženju prevodnih pravic zunaj Evrope in o priložnostih za sodelovanje na knjižnem področju med Slovenijo in Indijo.

Pester urnik imajo tudi založniki, predstavniki Mladinske knjige, Goge, LUD Literature in literarni agent Gašper Malej so se udeležili več kot 30 sestankov. Direktorica Jaka Renata Zamida se je z indijskim skladom National Book Trust, ki je tudi organizator sejma in ena največjih indijskih založb, dogovorila o izdaji slovenske antologije kratke proze, ki bo izšla v angleščini in najmanj petih uradnih indijskih jezikih leta 2019, v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev.

Slovenske avtorje je na literarnem večeru v Indijskem centru za kulturno sodelovanje v mestu gostil tudi slovenski veleposlanik Jožef Drofenik, Renata Zamida pa je bila med drugim gostja in govornica na uglednem dogodku CEO Speak, ki ga gosti predsednik sejma, piše na spleti strani Jak.

Sejem, na katerem v devetih dneh pričakujejo več kot milijon obiskovalcev, se bo končal v nedeljo.

K. T.