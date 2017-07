Šesti skupni film Scorseseja in DiCapria: triler o umorih Indijancev

"Marty" bo prej posnel še Irca z DeNirom

15. julij 2017 ob 18:35

Los Angeles - MMC RTV SLO

Preverjeni filmski tandem Martin Scorsese in Leonardo DiCaprio se pripravlja na snemanje novega skupnega projekta, poroča cehovski medij Variety.

Legendarni režiser in priznani igralec, ki je lani za vlogo v Povratniku Alejandra Inarrituja po več nominacijah končno dobil tako želenega oskarja, razvijata filmsko priredbo knjižnega trilerja o resničnih zločinih Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI.

Kot je za Variety povedal Scorsesejev dolgoletni scenograf Dante Ferretti, režiser upa, da bodo začeli film po knjigi uspešnici Davida Granna snemati naslednjo pomlad. Scenarij bo prišel izpod prstov oskarjevca Erica Rotha (Forrest Gump, Nenavadni primer Benjamina Buttona).

Zgodba se odvija v 20. letih prejšnjega stoletja in osvetljuje niz umorov članov ljudstva Osage v Oklahomi, do katerih je prišlo, potem ko so na njihovem ozemlju odkrili nafto. To je bila ena prvih večjih raziskav umorov razvijajočega se zveznega preiskovalnega urada, FBI, ki je bil ustanovljen le dobro desetletje prej. V tistem času je bila njihova prioriteta sicer boj proti organiziranemu kriminalu, denimo Al Caponeju in drugim vplivnim gangsterjem.

De Niro kot morilec Irec

75-letni Scorsese bo še prej, menda že to jesen, posnel gangstrski film The Irishman o življenju mafijskega najetega morilca Franka Sheerana, znanega pod vzdevkom Irec, ki ga bo upodobil Robert De Niro, še en njegov večkratni sodelavec (skupaj sta posnela kar osem celovečercev in en kratki film), ki je dobil oskarja za glavno moško vlogo prav za vlogo v Scorsesejevem Pobesnelem biku.

Omenjeni flm po neuradnih podatkih financira spletni velikan Netflix, zato še ni potrjeno, ali bo dejansko na ogled v kinih ali zgolj na zahtevo prek spleta, se pa ugiba, da Scorsese na slednjo možnost ne bi pristal.

A. K.