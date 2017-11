Seth Meyers prvič kot voditelj podelitve zlatih globusov

75. podelitev zlatih globusov 7. januarja 2018

25. november 2017 ob 12:20

Los Angeles - MMC RTV SLO

"S svojo naravno komično domiselnostjo in prirojeno sposobnostjo očaranja občinstva nam bo Seth pomagal nadaljevati slavnostno tradicijo nagrajevanja najboljšega na televiziji in filmu na najboljši zabavi leta."

S temi besedami je Meher Tatna, predsednica Zveze tujih novinarjev v Hollywoodu (Hollywood Foreign Press Association), najavila voditelja podelitve zlatih globusov v naslednjem letu. Vloga bo prvič zaupana 43-letnemu komiku Sethu Meyersu, ki se je tako pridružil imenom, kot so Ricky Gervais, Amy Poehler, Tina Fey in Jimmy Fallon, ki so vodili pretekle podelitve.

Lansko Fallonovo vodenje je bilo deležno mešanih odzivov, kljub temu se je v primerjavi z letom poprej gledanost dvignila za osem odstotkov. Pred tem je bil (sicer ne zaporedoma) že četrtič v tej vlogi Britanec Gervais, med letoma 2012 in 2014 pa sta občinstvo v tandemu zabavali Poehlerjeva in Feyeva.

Oster kritik Donalda Trumpa

Meyers je bil nekdaj glavni pisec za Saturdy Night Live, in sicer med letoma 2001 in 2014, in je tudi vodil Weekend Update, parodijo poročil v okviru SNL-ja. Zadnja tri leta pa ima - tako kot Fallon - svojo večerno pogovorno oddajo Late Night with Seth Meyers na NBC-ju, ki ji je gledanost živahno poskočila, odkar je v Beli hiši Donald Trump, čeprav velja, da je Meyers v svojih monologih kdaj tako kritičen, da lahko izpade že skoraj profesorski in prav nič razvedrilen.

Sicer je Meyers leta 2014 vodil podelitev Primetime Emmy Awards, tako rekoč emmyjev pred emmyji, ki so namenjeni predvsem tehničnim kategorijam, torej od ličenja do montaže zvoka in slike pa do koreografij in najboljših uvodnih špic. Tri leta pred tem pa je Meyers zabaval povabljence na tradicionalni večerji z dopisniki iz Bele hiše, ko je tam bival še Barack Obama. Leta 2008 pa je bilo komika mogoče videti tudi v filmu Potovanje v središče Zemlje.

Naj se sezona podeljevanja nagrad odpre

Iz Zveze tujih novinarjev v Hollywoodu so sporočili še, da bodo letošnje nominirance razglasili 11. decembra, 75. podelitev zlatih globusov pa je napovedana za 7. januar 2018. S podelitvijo zlatih globusov se vsako leto odpre sezono podeljevanja filmskih nagrad, globusi pa načeloma veljajo za relativno dobre napovedovalce prejemnikov oskarjev.

P. G.